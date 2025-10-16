Украина согласовала девять инвестиционных программ и готовится к запуску фонда на 500 миллионов евро

Украина привлечет 500 миллионов евро прямых инвестиций в рамках нового фонда UKRAINE Flagship Fund, который планируют запустить уже к середине следующего года.

Кроме того, государство совместно с ЕС в рамках UKRAINE Investment Framework согласовало девять новых инвестиционных программ с международными банками развития и готовит запуск нескольких локальных private equity фондов до конца 2025 года. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время выступления на Экономическом форуме.

Министр подчеркнул, что Украина создает условия, чтобы инвестировать в производство было выгодно. Цель — стимулировать бизнес производить, развивать переработку и экспортировать не сырье, а готовую продукцию с добавленной стоимостью.

"Все действующие программы поддержки бизнеса — в частности еВідновлення, Доступные кредиты 5-7-9%, компенсации за украинскую технику, индустриальные парки, гранты и экспортно-кредитное агентство — продолжат финансироваться и в 2026 году", — сообщил Соболев.

Он подчеркнул, что основная цель правительства — увеличить долю промышленности в экономике с 10% до 20%, как это определено стандартами ОЭСР.

Отдельный акцент министр сделал на привлечении инвестиций в энергетику и добычу полезных ископаемых и критических минералов.

"Украина имеет месторождения 22 из 34 минералов, определенных критическими в перечне ЕС, среди которых титан, уран, графит и марганец. Вместе с партнерами из США уже создан инвестиционный фонд восстановления, который сосредоточится на развитии энергетики, промышленности, логистики и добычи стратегических ресурсов", — отметил министр.

Он добавил, что главная задача — привлечь долгосрочный капитал, современные технологии и формировать полные производственные цепи здесь, в Украине.

Также правительство планирует активнее привлекать инвесторов в проекты приватизации и государственно-частного партнерства. Обновленное законодательство поможет направить частный капитал на восстановление инфраструктуры, больниц, школ, портов и коммунальной отрасли.

Еще одно важное направление — уменьшение рисков для инвесторов и бизнеса. Украина уже сотрудничает с международными страховыми и финансовыми институтами — MIGA, DFC, ЕБРР и ЭКА Украины, чтобы частные инвестиции были защищены даже во время войны.

Параллельно продолжается дерегуляция: уже отменено более 350 устаревших инструментов государственного контроля, а еще несколько десятков находятся в процессе. Через платформу "Пульс" правительство собирает предложения от бизнеса, чтобы реформы опирались на реальные потребности рынка.

В конце выступления Соболев сообщил, что Украина совместно со Всемирным банком и международными партнерами разрабатывает инвестиционную стратегию, которая базируется на трех принципах:

de-risking — уменьшение рисков,

reforming — усовершенствование бизнес-среды,

key supporting — активное продвижение инвестиций.

"Мы оцениваем потенциал каждой отрасли, определяем барьеры, гарантии и инструменты поддержки. Наша цель — превратить природные преимущества Украины в сильную, конкурентную экономику, интегрированную в мировые цепи производства", — подытожил министр.

Напомним, что в Украине планируют запустить экспериментальный проект "Проектируй и строй", а также ввести мораторий на проверку бизнеса и дать старт грантам на производство боеприпасов.