Будет действовать в пределах границ 1991 года: нардеп объяснил нюансы соглашения с США о недрах (видео)
Народный депутат Украины Юрий Камельчук говорит, что соглашение с США о ресурсах юридически будет действовать в пределах международно признанных границ 1991 года, однако для практической добычи полезных ископаемых нужно будет сначала освободить их от российской оккупации.
Об этом нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сказал в эфире Новости.Live от 6 мая.
Ведущий попросил уточнить, в границах какого года будет действовать соглашение о недрах, и будут ли это международно признанные границы 1991 года. Юрий Камельчук ответил утвердительно, однако отметил, что юридические и фактические обстоятельства могут не совпадать.
"Есть юридическая плоскость, а есть действительно практическая. Она точно будет действовать в границах международно признанных, как вы и сказали. Но с практической точки зрения, конечно, никто не будет завтра идти под пули, если там еще не прекратили стрелять, или на заминированные поля, и начинать разрабатывать месторождения. Сначала поработаем над тем, чтобы их освободить. В соглашении, слава богу, никто не прописывал, что будем возвращать оккупированные территории, где лежат месторождения, дипломатическим путем. Нет, об этом никто не говорит", — сказал депутат.
Ведущая спросила, увеличит ли соглашение заинтересованность США в освобождении украинцами захваченных россиянами земель.
"Конечно, они будут более заинтересованы, и поставки оружия Украине начнутся не только то, что лежит давно на складах, но и самое современное", — ответил парламентарий.
Соглашение с США о ресурсах: что известно
Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых в ночь на 1 мая по киевскому времени.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал соглашение о недрах "историческим" и отметил, что оно будет сигналом для Кремля о намерении администрации американского президента Дональда Трампа достичь устойчивого мира в Украине.
Кабинет министров Украины опубликовал полный текст соглашения с США. Народный депутат Ярослав Железняк при этом указывал на то, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности для Украины.