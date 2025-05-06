Діятиме в межах кордонів 1991 року: нардеп пояснив нюанси угоди зі США про надра (відео)

Народний депутат України Юрій Камельчук каже, що угода зі США про ресурси юридично діятиме в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, проте для практичного видобутку корисних копалин потрібно буде спочатку звільнити їх від російської окупації.

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Про це нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сказав в ефірі Новини.Live від 6 травня.

Депутат Юрій Камельчук розповів про нюанси реалізації угоди зі США про копалини. На відео з 7:10.

Ведучий попросив уточнити, в кордонах якого року діятиме угода про надра, і чи будуть це міжнародно визнані кордони 1991 року. Юрій Камельчук відповів ствердно, однак зазначив, що юридичні та фактичні обставини можуть не збігатися.

"Є юридична площина, а є дійсно практична. Вона точно буде діяти в кордонах міжнародно визнаних, як ви й сказали. Але з практичного погляду, звичайно, ніхто не буде завтра іти під кулі, якщо там ще не припинили стріляти, чи на заміновані поля, і починати розробляти родовища. Спочатку попрацюємо над тим, щоб їх звільнити. В угоді, слава богу, ніхто не прописував, що будемо повертати окуповані території, де лежать родовища, дипломатичним шляхом. Ні, про це ніхто не говорить", — сказав депутат.

Ведуча запитала, чи збільшить угода зацікавленість США у звільненні українцями захоплених росіянами земель.

"Звичайно, вони будуть більш зацікавлені, і постачання зброї Україні почнеться не тільки те, що лежить давно на складах, але й найсучасніше", — відповів парламентар.

Угода зі США про ресурси: що відомо

Україна і США підписали угоду про корисні копалини в ніч на 1 травня за київським часом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав угоду про надра "історичною" та зазначив, що вона буде сигналом для Кремля про намір адміністрації американського президента Дональда Трампа досягти сталого миру в Україні.

Кабінет міністрів України опублікував повний текст угоди зі США. Народний депутат Ярослав Железняк при цьому вказував на те, що в документі немає згадки про гарантії безпеки для України.