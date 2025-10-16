Україна погодила дев'ять інвестиційних програм і готується до запуску фонду на 500 мільйонів євро

Україна залучить 500 мільйонів євро прямих інвестицій у межах нового фонду UKRAINE Flagship Fund, який планують запустити вже до середини наступного року.

Крім того, держава спільно з ЄС у рамках UKRAINE Investment Framework погодила дев’ять нових інвестиційних програм із міжнародними банками розвитку та готує запуск кількох локальних private equity фондів до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час виступу на Економічному форумі.

Міністр наголосив, що Україна створює умови, аби інвестувати у виробництво було вигідно. Мета — стимулювати бізнес виробляти, розвивати переробку та експортувати не сировину, а готову продукцію з доданою вартістю.

"Усі діючі програми підтримки бізнесу — зокрема єВідновлення, Доступні кредити 5-7-9%, компенсації за українську техніку, індустріальні парки, гранти та експортно-кредитне агентство — продовжать фінансуватися і в 2026 році", — повідомив Соболев.

Він підкреслив, що основна мета уряду — збільшити частку промисловості в економіці з 10% до 20%, як це визначено стандартами ОЕСР.

Окремий акцент міністр зробив на залученні інвестицій у енергетику та видобуток корисних копалин і критичних мінералів.

"Україна має родовища 22 із 34 мінералів, визначених критичними у переліку ЄС, серед яких титан, уран, графіт і марганець. Разом із партнерами зі США вже створено інвестиційний фонд відбудови,який зосередиться на розвитку енергетики, промисловості, логістики та видобутку стратегічних ресурсів", — зазначив міністр.

Він додав, що головне завдання — залучити довгостроковий капітал, сучасні технології й формувати повні виробничі ланцюги тут, в Україні.

Також уряд планує активніше залучати інвесторів у проєкти приватизації та державно-приватного партнерства. Оновлене законодавство допоможе спрямувати приватний капітал на відновлення інфраструктури, лікарень, шкіл, портів і комунальної галузі.

Ще один важливий напрям — зменшення ризиків для інвесторів та бізнесу. Україна вже співпрацює з міжнародними страховими та фінансовими інституціями — MIGA, DFC, ЄБРР та ЕКА України, щоб приватні інвестиції були захищені навіть під час війни.

Паралельно триває дерегуляція: уже скасовано понад 350 застарілих інструментів державного контролю, а ще кілька десятків перебувають у процесі. Через платформу "Пульс" уряд збирає пропозиції від бізнесу, щоб реформи спиралися на реальні потреби ринку.

Наприкінці виступу Соболев повідомив, що Україна спільно зі Світовим банком і міжнародними партнерами розробляє інвестиційну стратегію, яка базується на трьох принципах:

de-risking — зменшення ризиків,

reforming — удосконалення бізнес-середовища,

key supporting — активне просування інвестицій.

"Ми оцінюємо потенціал кожної галузі, визначаємо бар’єри, гарантії та інструменти підтримки. Наша мета — перетворити природні переваги України на сильну, конкурентну економіку, інтегровану у світові ланцюги виробництва", — підсумував міністр.

Нагадаємо, що в Україні планують запустити експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", а також запровадити мораторій на перевірку бізнесу і дати старт грантам на виробництво боєприпасів.