Не спешите с покупкой генераторов: в Раде анонсировали продление льгот на импорт

Народный депутат и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что из-за российских атак в Украине придется продлить льготы на ввоз генераторов. Они освобождают от налогообложения при импорте и должны были действовать до конца года.

"К сожалению, враг не оставляет нам другого варианта, чем продление льгот на ввоз электрогенерирующего оборудования еще на год", — отметил Гетманцев в Telegram 30 октября.

Нардеп проинформировал, что объем льгот и товарные позиции вскоре обсудят во время заседания комитета.

Льготы на ввоз генераторов: детали

Еще с 9 ноября 2022 года в Украине действовал льготный режим ввоза генераторов из-за рубежа. Энергетическое оборудование постановлением правительства было освобождено от пошлины 10% и НДС 20%, что делало такие товары дешевле примерно на 25%.

Однако с 1 мая 2023 года налоговые льготы отменили. В Государственной таможенной службе предупреждали, что теперь за ввоз электрогенераторных установок, трансформаторов, инверторов, аккумуляторов и деталей к ним снова придется платить.

Відео дня

Однако с 27 июля 2024 года в Украине действуют положения законов № 3853-IX и №3854-IX, которыми предусмотрено освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС при ввозе инверторов, солнечных панелей и электрогенераторов (как на бензине, так и на газу).

Получателей товаров таможенники предупреждали, что в случае отсутствия полных данных льгота не будет применяться. Украинцев призвали не игнорировать обращения от операторов доставки и оперативно предоставлять всю информацию для таможенного оформления товаров.

Как отметили в "Экономической правде", законы об освобождении от таможенных платежей должны были действовать до 1 января 2026 года (или завершения военного положения).

Напомним, 30 октября в Украине отменили почасовые отключения света. Однако в Минэнерго предупредили, что графики еще могут вернуть. Для промышленности ограничения будут действовать до 19:00.

Народный депутат Сергей Нагорняк 29 октября подтвердил, что Россия попытается "выбивать" левобережную часть Украины, на которой меньше генерации. Однако, по его словам, блэкаут максимум продлится двое суток, и регионам будут возвращать свет.