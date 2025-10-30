Не спішіть з покупкою генераторів: у Раді анонсували продовження пільг на імпорт

Народний депутат і голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що через російські атаки в Україні доведеться продовжити пільги на ввезення генераторів. Вони звільняють від оподаткування під час імпорту й мали діяти до кінця року.

"На жаль, ворог не залишає нам іншого варіанту, ніж продовження пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання ще на рік", — зазначив Гетманцев у Telegram 30 жовтня.

Нардеп проінформував, що обсяг пільг та товарні позиції незабаром обговорять під час засідання комітету.

Пільги на ввезення генераторів: деталі

Ще з 9 листопада 2022 року в Україні діяв пільговий режим ввезення генераторів з-за кордону. Енергетичне обладнання постановою уряду було звільнень від мита 10% та ПДВ 20%, що робило такі товари дешевшими приблизно на 25%.

Однак з 1 травня 2023 року податкові пільги скасували. У Державній митній службі попереджали, що тепер за ввезення електрогенераторних установок, трансформаторів, інверторів, акумуляторів та деталей до них знову доведеться платити.

Відео дня

Однак з 27 липня 2024 року в Україні діють положення законів № 3853-IX та №3854-IX, якими передбачене звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні інверторів, сонячних панелей та електрогенераторів (як на бензині, так і на газу).

Отримувачів товарів митники попереджали, що в разі відсутності повних даних пільга не застосовуватиметься. Українців закликали не ігнорувати звернення від операторів доставки й оперативно надавати усю інформацію для митного оформлення товарів.

Як зауважили в "Економічній правді", закони щодо звільнення від митних платежів мали діяти до 1 січня 2026 року (або завершення воєнного стану).

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні скасували погодинні відключення світла. Однак у Міненерго попередили, що графіки ще можуть повернути. Для промисловості обмеження діятимуть до 19:00.

Народний депутат Сергій Нагорняк 29 жовтня підтвердив, що Росія спробує "вибивати" лівобережну частину України, на якій менше генерації. Однак, з його слів, блекаут максимум триватиме дві доби, і регіонам повертатимуть світло.