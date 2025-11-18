Выдавать такие суммы запрещено: в НБУ прокомментировали пакеты долларов из дела Миндича

На фотографиях, сделанных детективами НАБУ во время операции "Мидас", можно увидеть большие пачки долларов в упаковках. В Нацбанке отметили, что всем банкам Украины запрещено выдавать клиентам валюту в таких объемах.

Фотографии изъятых во время обысков по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме" долларов прокомментировали в Национальном банке Украины в ответ на запрос "Экономической правды". В пресс-службе учреждения отметили, что с 24 февраля 2022 года украинские банки не имеют права выдавать американские 100-долларовые банкноты в упаковке с маркировкой эмитента (банк-эмитент выпускает в обращение денежные знаки или ценные бумаги и платежно-расчетные документы).

Ограничение на выдачу иностранной валюты со счета наличных в день в соответствии с постановлением Правления НБУ от 24.02.2022 №18 во время военного положения не должно превышать 100 тысяч гривен в эквиваленте (около 2 380 долларов США по нынешнему курсу). Одна упаковка из 100-долларовых банкнот значительно превышает эту сумму, отметили в Нацбанке.

В пресс-службе добавили, что ограничение действует на физических и на юридических лиц, и банкам категорически запрещено его обходить, за чем Нацбанк следит во время проверок. За нарушение запрета банкам грозят штрафы в размере до 1% уставного капитала, а должностным лицам — дисквалификация.

"При проведении проверок НБУ прорабатывает любую информацию, которая может быть учтена во время банковского надзора", — заверили в НБУ.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказывал, что государственный "Сенс банк" мог быть причастен к коррупционным схемам в "Энергоатоме". По информации парламентария, на банк мог иметь влияние бизнесмен Тимур Миндич, который является одним из подозреваемых по делу.

Журналисты ЭП сообщили, что по данным Нацбанка "Сенс банк" был среди учреждений, которые ввозили валюту наличными в Украину из-за рубежа (также ввозом занимались Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Пивденный", "Кредобанк" и "РВС Банк"), однако аномальных объемов снятия или обращения замечено не было.

"При регулярном осуществлении анализа отчетных данных банков отсутствуют факты аномальных всплесков, связанных со снятием наличных средств в иностранной валюте со счетов клиентов банков, что потребовало бы осуществления углубленного анализа и мер дополнительного реагирования со стороны НБУ", — сказали в пресс-службе учреждения.

Коррупционная схема в "Энергоатоме": детали

Пресс-служба НАБУ 10 ноября сообщила о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме". Ее участники навязывали контрагентам компании "шлагбаум" — "откаты" в размере 10-15% от сумм контрактов за избежание блокировки платежей или лишения статуса поставщика. В управлении схемой подозреваются Александр Цукерман и бизнесмен Тимур Миндич.

В тот же день в соцсетях отметили на фотографиях НАБУ, что доллары для коррупционных схем "Энергоатома" были переданы ее участникам нераспакованными и могли быть завезены из США в Украину незаконно.

13 ноября в НАБУ рассказали о начале этапа расследования финансов в операции "Мидас". Предварительно следствием установлено, что через "прачечную" прошло около 100 млн долларов.