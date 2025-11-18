Видавати такі суми заборонено: в НБУ прокоментували пакунки доларів зі справи Міндіча

На фотографіях, зроблених детективами НАБУ під час операції "Мідас", можна побачити великі пачки доларів в пакуваннях. В Нацбанку зазначили, що всім банкам України заборонено видавати клієнтам валюту в таких обсягах.

Світлини вилучених під час обшуків у справі про корупційну схему в "Енергоатомі" доларів прокоментували в Національному банку України у відповідь на запит "Економічної правди". В пресслужбі інституції зазначили, що з 24 лютого 2022 року українські банки не мають права видавати американські 100-доларові банкноти в пакуванні з маркуванням емітента (банк-емітент випускає в обіг грошові знаки чи цінні папери й платіжно-розрахункові документи).

Обмеження на видачу іноземної валюти з рахунку готівки в день відповідно до постанови Правління НБУ від 24.02.2022 №18 під час воєнного стану не має перевищувати 100 тисяч гривень в еквіваленті (близько 2 380 доларів США за нинішній курсом). Одне пакування зі 100-доларових банкнот значно перевищує цю суму, зазначили в Нацбанку.

В пресслужбі додали, що обмеження діє на фізичних і на юридичних осіб, і банкам категорично заборонено його обходити, за чим Нацбанк слідкує під час перевірок. За порушення заборони банкам загрожують штрафи в розмірі до 1% статутного капіталу, а посадовим особам — дискваліфікація.

"При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду", — запевнили в НБУ.

Народний депутат України Ярослав Железняк розповідав, що державний "Сенс банк" міг бути дотичним до корупційних схем в "Енергоатомі". За інформацією парламентаря, на банк міг мати вплив бізнесмен Тимур Міндіч, що є одним із підозрюваних у справі.

Журналісти ЕП повідомили, що за даними Нацбанку "Сенс банк" був серед установ, які ввозили валюту готівкою в Україну з-за кордону (також ввезенням займалися Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" та "РВС Банк"), проте аномальних обсягів зняття чи обігу помічено не було.

"При регулярному здійсненні аналізу звітних даних банків відсутні факти аномальних сплесків, пов'язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків, що потребувало б здійснення поглибленого аналізу та заходів додаткового реагування з боку НБУ", — сказали в пресслужбі установи.

Корупційна схема в "Енергоатомі": деталі

Пресслужба НАБУ 10 листопада повідомила про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі". Її учасники нав'язували контрагентам компанії "шлагбаум" — "відкати" в розмірі 10-15% від сум контрактів за уникнення блокування платежів чи позбавлення статусу постачальника. В керуванні схемаою підозрюються Олександр Цукерман і бізнесмен Тимур Міндіч.

Того ж дня в соцмережах зауважили на світлинах НАБУ, що долари для корупційних схем "Енергоатома" були передані її учасникам нерозпакованими та могли бути завезені зі США до України незаконно.

13 листопада в НАБУ розповіли про початок етапу розслідування фінансів в операції "Мідас". Попередньо слідством встановлено, що через "пральню" пройшло близько 100 млн доларів.