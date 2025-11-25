Графики отключений на 26 ноября: кто будет сидеть без света по 11 часов

Из-за масштабных обстрелов объектов энергетики продолжают действовать графики отключений света. Ограничения будут применяться во всех регионах Украины.

По информации "Укрэнерго", 26 ноября меры ограничения потребления электроэнергии будут применятся во всех регионах страны.

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Также продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 00:00 до 23:59.

Время и объем ограничений могут измениться, поэтому потребителям рекомендуют отслеживать обновления на сайтах региональных облэнерго.

Причина введения ограничений та же, что и раньше: последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.

Відео дня

ДТЭК опубликовала графики отключения света в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Графики отключений света в Киеве на 26 ноября

В Киеве в зависимости от очереди света не будет от 8 до 11 часов.

Графики отключений света в Днепропетровской и Киевской областях на 26 ноября

В Киевской области завтра будут отключения объемом две очереди, то есть по 8 часов, а в Днепропетровской области, как и в Киеве, отключения будут составлять от 8 до 11 часов в сутки.

Графики отключений света в Одесской области на 26 ноября

Графики отключения света в Одесской области 26 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области 26 ноября Фото: ДТЭК

С отключениями света украинцам придется жить долго. Даже после завершения войны круглосуточное электроснабжение в домах появится не сразу. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, для восстановления украинской энергетики понадобится лет 7-8, а отключения будут еще 6-12 месяцев, особенно в зной и в морозы.

В свою очередь депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ранее заявлял, что графики отключения будут действовать до конца отопительного сезона.

Напомним, при каком условии украинцам могут ослабить графики отключений света.