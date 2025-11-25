Графіки відключень на 26 листопада: хто сидітиме без світла по 11 годин

Через масштабні обстріли об'єктів енергетики продовжують діяти графіки відключень світла. Обмеження застосовуватимуться в усіх регіонах України.

За інформацією "Укренерго", 26 листопада заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться в усіх регіонах країни.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Також продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

Час і обсяг обмежень можуть змінитися, тому споживачам рекомендують відстежувати оновлення на сайтах регіональних обленерго.

Причина введення обмежень та сама, що й раніше: наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронних атак на українські енергооб'єкти.

ДТЕК опублікувала графіки вимкнення світла в Києві, а також Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Графіки відключень світла в Києві на 26 листопада

У Києві залежно від черги світла не буде від 8 до 11 годин.

Графіки відключень світла в Дніпропетровській і Київській областях на 26 листопада

У Київській області завтра будуть відключення обсягом дві черги, тобто по 8 годин, а в Дніпропетровській області, як і в Києві, відключення становитимуть від 8 до 11 годин на добу.

Графіки відключень світла в Одеській області на 26 листопада

Графіки вимкнення світла в Одеській області 26 листопада Фото: ДТЭК

З відключеннями світла українцям доведеться жити довго. Навіть після завершення війни цілодобове електропостачання в будинках з'явиться не відразу. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, для відновлення української енергетики знадобиться років 7-8, а вимкнення будуть ще 6-12 місяців, особливо в спеку і в морози.

Зі свого боку депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк раніше заявляв, що графіки відключення діятимуть до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, за якої умови українцям можуть послабити графіки відключень світла.