Россияне такого не ожидали: какое решение готовит Путин из-за санкций, — Рютте

Американские санкции, введенные против России, в частности против двух крупнейших российских нефтяных компаний, оказывают давление на РФ. Поэтому Кремль рассматривает введение непопулярных решений.

При этом экономическое давление может стать одним из элементов давления на Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью изданию El Pais.

По словам Рютте, санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые ввел Дональд Трамп, влияют не только на Россию. Индия и Китай также обеспокоены, ведь они ведут бизнес с этими компаниями.

"Это означает, что мы видим значительные последствия как первого, так и второго порядка", — отметил Рютте.

Какое решение придумали в Кремле

Генеральный секретарь НАТО заявил, что в российских СМИ уже распространяется информация о планах российских властей повысить налоги. Этот шаг является непопулярным среди избирателей, поэтому, если Путин решит это сделать, то это будет показательным шагом.

Рютте напомнил, что тоже был политиком, и повышение налогов было последним из решений, которое он хотел бы принять.

"Поэтому если Путин сейчас находится в точке, когда ему приходится повышать налоги, это много говорит о ситуации в России. Война против Украины действительно влияет на жизнь россиян", — заявил генсек НАТО.

При этом он верит, что давление на российскую экономику может изменить позицию россиян и российской элиты, их отношение к идее продолжать войну против Украины.

В частности, Рютте предполагает, что окружение Путина может начать обращаться к нему с вопросами, почему продолжение войны является правильной стратегией.

Ранее Рютте заявил, что война в Украине может завершиться уже к концу 2025 года. В то же время он предупредил, что даже в случае заключения мирного соглашения Россия еще долго будет оставаться угрозой для Европы.

Напомним, 23 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против РФ и ее нефтяного сектора. Ограничения касаются крупнейших нефтяных компаний РФ "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

Одним из последствий санкций стало то, что компания "Лукойл" сообщила о форс-мажоре на одном из крупнейших иракских месторождений Западная Курна-2.

Кроме того, Россия теряет миллиарды долларов из-за того, что "Лукойл" вынужден продать свои активы на Балканах в связи с санкциями США.