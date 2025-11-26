Росіяни такого не очікували: яке рішення готує Путін через санкції, — Рютте

Американські санкції, запроваджені проти Росії, зокрема проти двох найбільших російських нафтових компаній, чинять тиск на РФ. Через це Кремль розглядає запровадження непопулярних рішень.

При цьому економічний тиск може стати одним з елементів тиску на Росію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив в інтерв'ю виданню El Pais.

За словами Рютте, санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", які запровадив Дональд Трамп, впливають не тільки на Росію. Індія та Китай також стурбовані, адже вони ведуть бізнес з цими компаніями.

"Це означає, що ми бачимо значні наслідки як першого, так і другого порядку", — зазначив Рютте.

Яке рішення придумали в Кремлі

Генеральний секретар НАТО заявив, що у російських ЗМІ вже шириться інформація про плани російської влади підвищити податки. Цей крок є непопулярним серед виборців, тож, якщо Путін вирішить це зробити, то це буде показовим кроком.

Рютте нагадав, що теж був політиком, і підвищення податків було останнім з рішень, яке він хотів би ухвалити.

"Тож якщо Путін зараз перебуває в точці, коли йому доводиться підвищувати податки, це багато говорить про ситуацію в Росії. Війна проти України дійсно впливає на життя росіян", — заявив генсек НАТО.

При цьому він вірить, що тиск на російську економіку може змінити позицію росіян та російської еліти, їхнє ставлення до ідеї продовжувати війну проти України.

Зокрема, Рютте припускає, що оточення Путіна може почати звертатися до нього з питаннями, чому продовження війни є правильною стратегією.

Раніше Рютте заявив, що війна в Україні може завершитися вже до кінця 2025 року. Водночас він попередив, що навіть у разі укладення мирної угоди Росія ще довго залишатиметься загрозою для Європи.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти РФ та її нафтового сектору. Обмеження стосуються найбільших нафтових компаній РФ "Роснефть" і "Лукойл", а також їхні дочірні компанії.

Одним з наслідків санкцій стало те, що компанія "Лукойл" повідомила про форс-мажор на одному з найбільших іракських нафтородовищ Західна Курна-2.

Крім того, Росія втрачає мільярди доларів через те, що "Лукойл" змушений продати свої активи на Балканах у зв'язку із санкціями США.