В Украине введут автоматический контроль за долгами граждан через цифровые реестры. Это должно ускорить процесс исполнения решений и снимает лишние бюрократические обременения. А что с жильем? Фокус выяснил, предоставят ли исполнителям права забирать квартиры за долги.

Законопроект №14005, который касается изменений в сфере исполнительного производства, вызвал волну обсуждений, ведь он меняет подход к взысканию долгов в Украине, ускоряя процесс. Специалисты разобрали документ и объяснили, что именно изменится для граждан.

Как хотят изменить контроль за должниками

Взыскание долгов с украинцев вскоре будет упрощено, а должники автоматически будут попадать в реестр и не смогут распоряжаться своим имуществом, пока полностью не погасят задолженность. Цель инициативы заключается в предотвращении уклонения от выполнения финансовых обязательств и упрощении процесса взыскания долгов.

Законопроект №14005 внедряет цифровизацию исполнительного производства, автоматический арест имущества и быстрый доступ к данным о должниках Фото: Getty Images

Документ предусматривает, что взыскатель получает быстрый доступ к данным об имуществе должника и может оперативно наложить на него арест. Это делает невозможным передачу или продажу имущества до полного погашения задолженности.

Для эффективного внедрения нововведений планируется расширить функциональные возможности автоматизированной системы исполнительного производства. Она будет интегрирована с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и небанковскими платежными сервисами. Кроме того, предусмотрено улучшение взаимодействия Единого реестра должников с другими государственными реестрами.

Если человек попытается продать, подарить или передать имущество в залог, система будет проверять его статус в Реестре должников

Если человек попытается продать, подарить или передать имущество в залог, система будет проверять его статус в Реестре должников. В случае наличия задолженности нотариус или уполномоченное лицо откажет в проведении сделки, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Также законопроект предусматривает автоматическое обновление данных после погашения долга. Средства, поступающие на счет исполнительной службы или частного исполнителя, будут фиксироваться системой, которая автоматически формирует сообщение о закрытии долга и удаляет информацию о лице из Единого реестра должников.

"Его ключевая норма — автоматическое исключение лица из Единого реестра должников сразу после уплаты задолженности. Цифровизацию процесса исполнительного производства, что упрощает контроль за должниками и автоматизирует ограничения в отношении их имущества, но не создает новых оснований для забора единственного жилья из-за долгов, он оставляет действующие требования судебного решения для таких взысканий", — отмечает заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

Автоматическая блокировка операций с жильем происходит только в случаях открытого исполнительного производства, но без долга и производства блокировка не применяется. После уплаты долга происходит автоматическое исключение из Реестра должников, что освобождает от ограничений без необходимости обращаться к исполнителям.

"Все остается в рамках действующего законодательства. И в будущем изменений в этой части не предвидится", — добавляет Гайченко.

Порог в 160 тысяч гривен для возможного взыскания жилья остается неизменным и применяется только по решению суда.

В Украине хотят упростить контроль за должниками и автоматизирует арест имущества, при этом не создает новых оснований для взыскания единственного жилья Фото: Иллюстративное фото

Что думают юристы: цифровизация ускорит технические действия исполнителей

Специалисты по праву подчеркивают, что законопроект не меняет правил изъятия имущества, однако делает процессы значительно быстрее благодаря автоматическому обмену данными между реестрами.

Юрист по банкротству и реструктуризации ЮК "Приходько и партнеры" Юрий Колесник подтверждает, что законопроект не предусматривает новых оснований для изъятия единственного жилья — это возможно только по решению суда с исполнительным производством. Он добавляет, что в законе усиливается контроль за должниками, а нотариусы, банки и регистраторы получат автоматический доступ к информации о задолженности, что ускорит аресты и блокирование операций только в рамках открытых производств. Выезд за границу запрещается только по решению суда, а не автоматически.

Законопроект не предусматривает новых оснований для изъятия единственного жилья — это возможно только по решению суда с исполнительным производством

"Данные о долгах будут интегрированы с государственными реестрами. Нотариус, банк или регистратор автоматически будут видеть наличие задолженностей. Это не конфискация, но может ограничить операции с имуществом или открытие/проведение операций по счетам", — отметил Колесник в комментарии Фокусу.

Техническое ускорение может повысить риски ошибочных блокировок, например, со стороны банков. В таких случаях банк обязан разблокировать счет, а в случае убытков — возместить их по решению суда.

Порог в 160 тыс. грн для возможного взыскания жилья остается неизменным и применяется только по решению суда Фото: УНИАН

Как будет происходить автоматический арест имущества

Механизм автоматизации взыскания будет выглядеть следующим образом:

после открытия исполнительного производства должника вносят в Единый реестр должников;

система автоматически передает информацию в государственные реестры;

по постановлению исполнителя накладывается арест или запрет на отчуждение;

после уплаты долга информация автоматически обновляется, а ограничения снимаются.

Какие долги могут привести к автоматическому аресту

К таким долгам относятся:

штрафы за ПДД;

административные штрафы;

налоговые долги;

алименты;

кредитные долги;

долги за коммунальные услуги.

Законотворцы утверждают, что арест будет накладываться в рамках действующего исполнительного производства, новый закон лишь автоматизирует технические процессы

После принятия законопроекта система автоматического обмена данными объединит Единый реестр должников, реестр прав на недвижимое имущество, реестр транспортных средств и другие государственные базы. Это позволит автоматически ограничивать операции с имуществом должника.

Отметим, что за законопроект №14005, инициаторами которого стал ряд депутатов, в частности, Евгений Брагарь, ранее предлагавший пенсионерке продать свою собаку ради оплаты коммуналки, отдали свои голоса 236 народных избранника. Комитет по правовой политике собрал правки и рекомендовал вынести документ в сессионный зал. А второе чтение ожидается в декабре 2025 года.