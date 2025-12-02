В Україні запровадять автоматичний контроль за боргами громадян через цифрові реєстри. Це має пришвидшити процес виконання рішень і знімає зайві бюрократичні обтяження. А що з житлом? Фокус з’ясував, чи нададуть виконавцям права забирати квартири через борги.

Законопроєкт №14005, який стосується змін у сфері виконавчого провадження, викликав хвилю обговорень, адже він змінює підхід до стягнення боргів в Україні, пришвидшуючи процес. Фахівці розібрали документ та пояснили,що саме зміниться для громадян.

Як хочуть змінити контроль за боржниками

Стягнення боргів з українців незабаром буде спрощене, а боржники автоматично потраплятимуть до реєстру і не зможуть розпоряджатися своїм майном, допоки повністю не погасять заборгованість. Мета ініціативи полягає у запобіганні ухиленню від виконання фінансових зобов’язань та спрощенні процесу стягнення боргів.

Законопроєкт №14005 впроваджує цифровізацію виконавчого провадження, автоматичний арешт майна та швидкий доступ до даних про боржників Фото: Getty Images

Документ передбачає, що стягувач отримує швидкий доступ до даних про майно боржника та може оперативно накласти на нього арешт. Це унеможливлює передачу або продаж майна до повного погашення заборгованості.

Для ефективного впровадження нововведень планується розширити функціональні можливості автоматизованої системи виконавчого провадження. Вона буде інтегрована з державними органами, банками, фінансовими установами та небанківськими платіжними сервісами. Крім того, передбачене поліпшення взаємодії Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами.

Якщо людина спробує продати, подарувати або передати майно у заставу, система перевірятиме його статус у Реєстрі боржників

Якщо людина спробує продати, подарувати або передати майно у заставу, система перевірятиме його статус у Реєстрі боржників. У разі наявності заборгованості нотаріус або уповноважена особа відмовить у проведенні операції, за винятком випадків, передбачених законом.

Також законопроєкт передбачає автоматичне оновлення даних після погашення боргу. Кошти, що надходять на рахунок виконавчої служби або приватного виконавця, будуть фіксуватися системою, яка автоматично формує повідомлення про закриття боргу та видаляє інформацію про особу з Єдиного реєстру боржників.

"Його ключова норма — автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників одразу після сплати заборгованості. Цифровізацію процесу виконавчого провадження, що спрощує контроль за боржниками та автоматизує обмеження щодо їх майна, але не створює нових підстав для забирання єдиного житла через борги, він залишає чинні вимоги судового рішення для таких стягнень", — зазначає заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Автоматичне блокування операцій із житлом відбувається лише у випадках відкритого виконавчого провадження, але без боргу та провадження блокування не застосовується. Після сплати боргу відбувається автоматичне виключення з Реєстру боржників, що звільняє від обмежень без потреби звертатись до виконавців.

"Усе залишається в межах чинного законодавства. І в майбутньому змін у цій частині не передбачається", — додає Гайченко.

Поріг у 160 тисяч гривень для можливого стягнення житла залишається незмінним і застосовується лише за рішенням суду.

В Україні хочуть спростити контроль за боржниками та автоматизує арешт майна, при цьому не створює нових підстав для стягнення єдиного житла Фото: Ілюстративне фото

Що думають юристи: цифровізація прискорить технічні дії виконавців

Фахівці з права підкреслюють, що законопроєкт не змінює правил вилучення майна, проте робить процеси значно швидшими завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами.

Юрист з банкрутства та реструктуризації ЮК "Приходько та партнери" Юрій Колесник підтверджує, що законопроєкт не передбачає нових підстав для вилучення єдиного житла — це можливо лише за рішенням суду з виконавчим провадженням. Він додає, що в законі посилюється контроль за боржниками, а нотаріуси, банки та реєстратори отримають автоматичний доступ до інформації про заборгованість, що прискорить арешти і блокування операцій лише в рамках відкритих проваджень. Виїзд за кордон забороняється лише ухвалою суду, а не автоматично.

Законопроєкт не передбачає нових підстав для вилучення єдиного житла — це можливо лише за рішенням суду з виконавчим провадженням

"Дані про борги будуть інтегровані з державними реєстрами. Нотаріус, банк чи реєстратор автоматично бачитимуть наявність заборгованостей. Це не конфіскація, але може обмежити операції з майном або відкриття/проведення операцій по рахунках", — зазначив Колесник у коментарі Фокусу.

Технічне пришвидшення може підвищити ризики помилкових блокувань, наприклад, з боку банків. У таких випадках банк зобов’язаний розблокувати рахунок, а у випадку збитків — відшкодувати їх за рішенням суду.

Поріг у 160 тис. грн для можливого стягнення житла залишається незмінним і застосовується лише за рішенням суду Фото: УНІАН

Як відбуватиметься автоматичний арешт майна

Механізм автоматизації стягнення виглядатиме наступним чином:

після відкриття виконавчого провадження боржника вносять до Єдиного реєстру боржників;

система автоматично передає інформацію у державні реєстри;

за постановою виконавця накладається арешт або заборона на відчуження;

після сплати боргу інформація автоматично оновлюється, а обмеження знімаються.

Які борги можуть призвести до автоматичного арешту

До таких боргів відносяться:

штрафи за ПДР;

адміністративні штрафи;

податкові борги;

аліменти;

кредитні борги;

борги за комунальні послуги.

Законотворці стверджують, що арешт накладатиметься в межах чинного виконавчого провадження, новий закон лише автоматизує технічні процеси.

Після ухвалення законопроєкту система автоматичного обміну даними об’єднає Єдиний реєстр боржників, реєстр речових прав на нерухоме майно, реєстр транспортних засобів та інші державні бази. Це дозволить автоматично обмежувати операції з майном боржника.

Зазначимо, що за законопроєкт №14005, ініціаторами якого стала низка депутатів, зокрема, Євген Брагар, що раніше пропонував пенсіонерці продати свого собаку заради оплати комуналки, віддали свої голоси 236 народних обранця. Комітет з правової політики зібрав правки і рекомендував винести документ у сесійну залу. А друге читання очікується у грудні 2025 року.