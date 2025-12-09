В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света: графики не действуют

В большинстве областей Украины не действуют стабилизационные графики отключений. Все из-за введения аварийных отключений.

Причина усиления ограничений — последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Там объяснили, что графики стабилизационных отключений, которые были опубликованы ранее, не действуют — свет могут выключать и тогда, когда по графику он должен быть.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В то же время там отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. "Укрэнерго" просит экономно относиться к использованию электроэнергии тех, у кого она присутствует.

После отмены аварийных отключений в Украине будут действовать графики, о которых объявили 8 декабря. Для бытовых потребителей ограничения применяются объемом от 2 до 4 очередей. В частности, жители Киевщины из определенных подгрупп будут сидеть без света 14 часов в сутки.

В ночь на 9 декабря Украина подверглась массированной атаке российских беспилотников. В результате атаки были повреждены электросети, тысячи абонентов по Украине остались без света.

Напомним, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин готовит ряд решений для сокращения графиков отключений электроэнергии в Украине. В частности, для этого могут сократить перечень объектов критической инфраструктуры.

