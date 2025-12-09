У більшості регіонів України запровадили аварійні відключення світла: графіки не діють

У більшості областей України не діють стабілізаційні графіки відключень. Усе через запровадження аварійних відключень.

Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Про це повідомили в "Укренерго".

Там пояснили, що графіки стабілізаційних відключень, які були опубліковані раніше, не діють — світло можуть вимикати і тоді, коли за графіком воно має бути.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

У той же час там зазначили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. "Укренерго" просить ощадливо ставитися до використання електроенергії тих, у кого вона присутня.

Після скасування аварійних відключень в Україні діятимуть графіки, про які оголосили 8 грудня. Для побутових споживачів обмеження застосовуються обсягом від 2 до 4 черг. Зокрема, мешканці Київщини з певних підгруп сидітимуть без світла 14 годин на добу.

У ніч на 9 грудня Україна зазнала масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок атаки були пошкоджені електромережі, тисячі абонентів по Україні залишилися без світла.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін готує низку рішень для скорочення графіків відключень електроенергії в Україні. Зокрема, для цього можуть скоротити перелік об'єктів критичної інфраструктури.

