В Украине частично отменили графики отключений: у кого вечером будет свет

В Украине вечером 9 декабря несколько улучшается ситуация со светом. Постепенно началась отмена аварийных отключений электроэнергии, а в некоторых регионах отключения отменили вообще до конца суток.

В частности, в Киеве и Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время об отмене экстренных отключений в Одесской и Днепропетровской областях пока не сообщается.

Отмена отключений до конца суток

Тем временем на западе Украины стабильная ситуация с электроэнергией позволила отменить отключения электроэнергии до конца суток в ряде областей.

В частности, в "Львовоблэнерго" сообщили, что после 15:00 ни для одной из очередей не предусмотрено отключение.

Также после 15:00 не применяют отключение электроэнергии в Ивано-Франковской области.

В Тернопольской области также после 15:00 отменили отключение света до конца суток.

Аварийные отключения света

После ночной атаки россиян обесточенными оказались потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. После этого стало известно, что энергетикам пришлось ввести аварийные отключения потребителей Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

Около 15:00 аварийные отключения были применены для большинства регионов Украины.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин готовит ряд решений для сокращения графиков отключений электроэнергии в Украине. В частности, для этого могут сократить перечень объектов критической инфраструктуры.