В Україні частково скасували графіки відключень: у кого увечері буде світло

В Україні ввечері 9 грудня дещо покращується ситуація зі світлом. Поступово почалося скасування аварійних відключень електроенергії, а в деяких регіонах відключення скасували взагалі до кінця доби.

Зокрема, у Києві та Київській області скасували екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК.

У той же час про скасування екстрених відключень в Одеській та Дніпропетровській областях наразі не повідомляється.

Скасування відключень до кінця доби

Тим часом на заході України стабільна ситуація з електроенергією дозволила скасувати відключення електроенергії до кінця доби в низці областей.

Зокрема, в "Львівобленерго" повідомили, що після 15:00 для жодної з черг не передбачено відключення.

Також після 15:00 не застосовують відключення електроенергії в Івано-Франківській області.

У Тернопільській області також після 15:00 скасували відключення світла до кінця доби.

Аварійні відключення світла

Після нічної атаки росіян знеструмленими виявилися споживачі в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Сумській областях. Після цього стало відомо, що енергетикам довелося запровадити аварійні відключення споживачів Харківської, Сумської та Полтавської областей.

Близько 15:00 аварійні відключення були застосовані для більшості регіонів України.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін готує низку рішень для скорочення графіків відключень електроенергії в Україні. Зокрема, для цього можуть скоротити перелік об'єктів критичної інфраструктури.