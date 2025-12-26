Графики отключений света на 27 декабря: кто будет сидеть без электроэнергии более 10 часов

27 декабря в Украине большинство регионов останутся без электроэнергии по почасовым графикам отключений. Продолжительность отсутствия света будет зависеть от очереди и может достигать до 10 часов.

Как сообщает Укрэнерго, завтра будут применяться графики почасовых отключений для населения, а также ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной является дефицит электроэнергии, вызванный ударами РФ по энергетической инфраструктуре. В компании отмечают, что ситуация может меняться, поэтому актуальную информацию об отключении по конкретному адресу следует проверять на официальных страницах облэнерго. Украинцев также призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы ее подачи.

Компания ДТЭК обнародовала графики отключений для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. В столице электроэнергию будут отключать в течение суток во всех очередях — в зависимости от очереди света может не быть от 6 до 10 часов.

В Днепропетровской области отключения также будут продолжаться в течение всех суток, а продолжительность отсутствия электроэнергии может достигать до 10 часов в зависимости от подгруппы потребителей.

На Киевщине 27 декабря графики предусматривают разную продолжительность отключений: у части потребителей света не будет около 5-6 часов в сутки, тогда как в отдельных очередях — до 9-10,5 часов.

Напомним, что в Сумах сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. В частности, жители города остаются без отопления из-за постоянного отсутствия электроэнергии.

Также Фокус писал, что, по словам главы правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, каждые 10 дней враг атакует энергетику Украины, и уже готовится к новому удару.