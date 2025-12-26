Графіки відключень світла на 27 грудня: хто сидітиме без електроенергії понад 10 годин

27 грудня в Україні більшість регіонів залишаться без електроенергії за погодинними графіками відключень. Тривалість відсутності світла залежатиме від черги та може сягати до 10 годин.

Як повідомляє Укренерго, завтра застосовуватимуться графіки погодинних відключень для населення, а також обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є дефіцит електроенергії, спричинений ударами РФ по енергетичній інфраструктурі. В компанії зазначають, що ситуація може змінюватися, тому актуальну інформацію щодо відключень за конкретною адресою варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго. Українців також закликають ощадливо користуватися електроенергією у години її подачі.

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень для Києва, Київської та Дніпропетровської областей. У столиці електроенергію вимикатимуть протягом доби в усіх чергах — залежно від черги світла може не бути від 6 до 10 годин.

Відео дня

У Дніпропетровській області відключення також триватимуть упродовж усієї доби, а тривалість відсутності електроенергії може сягати до 10 годин залежно від підгрупи споживачів.

На Київщині 27 грудня графіки передбачають різну тривалість відключень: у частини споживачів світла не буде близько 5–6 годин на добу, тоді як в окремих чергах — до 9–10,5 години.

Графіки відключень світла 27 грудня — Київ

Графіки відключень світла 27 грудня — Київська область

Графіки відключень світла 27 грудня — Дніпропетровська область

Нагадаємо, що у Сумах склалася критична ситуація з теплопостачанням. Зокрема, мешканці міста залишаються без опалення через постійну відсутність електроенергії.

Також Фокус писав, що, за словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченко, кожні 10 днів ворог атакує енергетику України, і вже готується до нового удару.