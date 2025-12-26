РФ готує новий масований обстріл України: в "Укренерго" очікують атаки на енергетику

Росія може готуватися до нового масованого удару по українських енергооб'єктах. За словами голови правління "Укренерго" Віталій Зайченко, такі атаки відбуваються приблизно кожні 10 днів.

Про ймовірність масованого обстрілу України голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" 26 грудня. За його словами, росіяни б'ють дронами та артилерією по об'єктах енергетики щоденно.

"Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже бачимо з початку осені, що кожні плюс-мінус 10 днів відбувається масована атака на енергосистему, і після неї її дуже важко збалансувати, тому застосовуються графіки аварійних відключень", — пояснив Зайченко.

Він додав, що на 9:45 26 грудня діяли графіки обмеження потужності для промисловості та погодинних відключень від 1 до 3,5 черг по всій території України.

Тяжкою залишається ситуація в Одеській області, де росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру.

"Сьогодні вночі були удари в районі Ізмаїлу, до цього наші бригади змогли відновити електропостачання через декілька наших підстанцій, і також ремонтні бригади обленерго займаються відновленням мереж для передачі електроенергії споживачам всередині регіону, всередині міста, і на сьогодні більшість споживачів Одеси вже заживлені", — розповів голова правління "Укренерго".

Нагадаємо, росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури 25 грудня, відмовившись від перемир'я на Різдво.

Під час атаки РФ по Одещині в ніч на 26 грудня були пошкоджені цивільні кораблі під прапорами Словаччини і Республіки Палау. В області також були зафіксовані перебої з електропостачанням.

Вдень 26 грудня Росія завдала ракетного удару по Умані та влучила по приватному будинку, серед поранених є діти.