РФ готовит новый массированный обстрел Украины: в "Укрэнерго" ожидают атаки на энергетику

Россия может готовиться к новому массированному удару по украинским энергообъектам. По словам председателя правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такие атаки происходят примерно каждые 10 дней.

О вероятности массированного обстрела Украины председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сказал в эфире телемарафона "Единые новости" 26 декабря. По его словам, россияне бьют дронами и артиллерией по объектам энергетики ежедневно.

"Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже видим с начала осени, что каждые плюс-минус 10 дней происходит массированная атака на энергосистему, и после нее ее очень трудно сбалансировать, поэтому применяются графики аварийных отключений", — пояснил Зайченко.

Он добавил, что на 9:45 26 декабря действовали графики ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений от 1 до 3,5 очередей по всей территории Украины.

Тяжелой остается ситуация в Одесской области, где россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Сегодня ночью были удары в районе Измаила, до этого наши бригады смогли восстановить электроснабжение через несколько наших подстанций, и также ремонтные бригады облэнерго занимаются восстановлением сетей для передачи электроэнергии потребителям внутри региона, внутри города, и на сегодня большинство потребителей Одессы уже запитаны", — рассказал председатель правления "Укрэнерго".

Напомним, россияне ударили по объектам инфраструктуры 25 декабря, отказавшись от перемирия на Рождество.

Во время атаки РФ по Одесской области в ночь на 26 декабря были повреждены гражданские корабли под флагами Словакии и Республики Палау. В области также были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Днем 26 декабря Россия нанесла ракетный удар по Умани и попала по частному дому, среди раненых есть дети.