Налоговая без звонка: когда фискалы приходят к ФЛП с проверкой без предупреждений и как избежать штрафов

После введения моратория на проверки в июле этого года, бизнес выдохнул. Проверки — на паузе, контролеры — неактивны, можно немного расслабиться и сосредоточиться на работе. Пока предприниматели подводили итоги года, налоговая обнародовала обновленный план-график проверок на 2026 год. Под прицел попал весь бизнес — от крупных компаний до ФОПов. Более того, даже мораторий не мешает налоговикам приходить без предупреждения. Так что шанс "проскочить" — минимальный.

Правозащитница Ольга Мазур объясняет, что мораторий касается прежде всего безосновательных проверок, но не делает бизнес полностью неприкосновенным. Под его действие попадают плановые проверки ГНС, Гоструда, Госпродпотребслужбы и других контролирующих органов, а также ограниченная часть внеплановых проверок. В то же время сферы с повышенным риском остаются под пристальным наблюдением государства, и на них мораторий не действует. Кто именно под риском и как подготовиться, чтобы не нарваться на штрафы, Фокус выяснял в сети юридических компаний "Центр правовой помощи".

"Мораторий не распространяется на торговлю алкоголем, табаком, горючим, на проверки НДС, лицензий, а также на те бизнесы, которые касаются угрозы жизни, здоровью или экологической безопасности, — подчеркивает Мазур, — Однако, если у контролирующего органа появится информация об определенных нарушениях, проверки все равно состоятся. Даже во время моратория".

Відео дня

Адвокат добавляет, что нарушение законодательства во время действия моратория могут привести к проверке позже, ведь, по ее словам, "Государство никому ничего не прощает".

Чтобы не попасть в неприятности, ФЛП советуют проверять план-график документальных проверок на сайте ГНС. Но даже если ваш бизнес в списке не значится, фактические и камеральные проверки могут проводиться без предупреждения и не включаются в план.

Поэтому, по словам Мазур, лучшая подготовка — это вести бизнес прозрачно, вовремя подавать отчетность, оформлять работников и иметь все необходимые лицензии и разрешения. "Проще подготовиться заранее, чем потом тратить время и средства на штрафы и судебные разбирательства", — резюмирует адвокат.

Когда налоговая может прийти к предпринимателю внезапно

Чаще всего под проверки попадают ФЛП второй и третьей групп с большими оборотами, плательщики НДС, предприниматели с налоговыми долгами, а также те, кто использует РРО или ПРРО. Бизнесу, имеющему дело с подакцизными товарами — алкоголь, табак или топливо, стоит быть готовым не только к проверкам налоговой, но и к визитам Госпродпотребслужбы.

Но стоит помнить, что о проверке ФЛП не всегда сообщают заранее. Адвокат Ольга Мазур обращает внимание на один из самых распространенных инструментов налогового контроля — контрольные закупки.

"В таких случаях инспектор ГНС действует под видом обычного покупателя: покупает товар или заказывает услугу и проверяет, выдаётся ли фискальный чек и правильно ли проведён расчёт. Предпринимателя о такой проверке не информируют заранее, а выявленная продажа без чека может сразу стать основанием для штрафа", — объясняет она.

Проверки могут касаться использования наемного труда без оформления, а также продажи алкоголя или горючего без лицензии.

Еще одна распространенная причина проверок — жалобы клиентов или работников о конкретных нарушениях предпринимателя. Речь идет об использовании наемного труда без надлежащего оформления, продаже алкогольных напитков или горючего без лицензии и тому подобное. Если такая информация поступает в налоговую — проверка неизбежна.

Впрочем, предотвратить эти проблемы значительно проще, чем потом бороться с их последствиями.

"Принцип очень прост: нет нарушений, нет и ответственности, — говорит Ольга Мазур, — работников следует оформлять в соответствии с требованиями действующего законодательства или привлекать их через аутсорсинговые компании, использовать кассовые аппараты (РРО), вести учет доходов и своевременно получать все необходимые лицензии. В любом случае дешевле и спокойнее вовремя обратиться за юридической консультацией и наладить работу бизнеса в соответствии с законом. Ведь юридическая помощь уже после проверки и наложения штрафов обычно обходится в разы дороже".

Какие нарушения ФЛП чаще всего становятся основанием для проверок?

По словам Ольги Мазур, одной из самых распространенных ошибок ФЛП становится попытка избежать оформления наемного труда через сотрудничество с людьми, которые формально зарегистрированы как ФЛП. Она подчеркивает, что если человек работает по расписанию, выполняет задачи под контролем и получает регулярную оплату, такое сотрудничество фактически приравнивается к работе по найму, даже если на бумаге заключен договор с ФЛП.

"Контролирующие органы оценивают реальное положение дел, а не формальные документы. То есть если большинство признаков присутствуют — личное выполнение работы без права перепоручения, постоянный контроль со стороны заказчика, график и инструкции, которые определяет работодатель, получает соцгарантии и систематические выплаты — любые формальные договоры уже ничего не спасают. Это трудовые отношения", — объясняет адвокат.

Она также обращает внимание, что с июля этого года к проверкам воинского учета приобщены представители ТЦК.

"ТЦК не имеет полномочий проверять договоры ФЛП, а вот налоговая и трудовая инспекция — имеют. И этого достаточно, чтобы найти неоформленных работников, а среди них и уклонистов. Как следствие, руководителя могут оштрафовать за неправильное ведение воинского учета, а предприятие рискует получить большой штраф за нарушение трудового законодательства", — говорит Ольга Мазур.

Адвокат добавляет, что еще одна частая причина проблем — банальная невнимательность предпринимателей.

"Чаще всего предприниматели говорят: "А я не знал, что так надо", "У меня не было времени...", "Не хватило средств на бухгалтера, а сам я в этом не разбираюсь". На самом деле это не ошибки, а пренебрежение обязанностями и такие оправдания не освобождают от ответственности.

Какие самые частые причины штрафов для предпринимателей?

По статистике прошлых лет, включая 2025-й, чаще всего ФЛП привлекали к административной ответственности за несвоевременную подачу налоговой отчетности, неуплату налогов и единого взноса, использование неоформленных работников или выплату зарплаты "в конверте".

Ольга Мазур объясняет: "Еще одно частое нарушение — расчеты "мимо кассы" в торговле, общественном питании или услугах. Это когда деньги за товар или услугу не проходят через кассовый аппарат, или подакцизные товары, как алкоголь или топливо, продают без правильного учета, например без записи количества или объема, или когда нет накладных или документов о хранении товара".

Отдельно она обращает внимание на продажу товаров и услуг, требующих специальных разрешений или лицензий. "Речь об алкоголе, пиве, горючем. Получить лицензию или разрешение не занимает много времени, процесс не сложный, но ответственность за нарушение очень серьезная, здесь и штрафы, и в некоторых случаях — конфискация товара", — отмечает Мазур.

То есть, даже если все кажется сложным или ограниченным во времени, всех этих ошибок можно избежать, если правильно организовать работу и соблюдать закон.

Напомним, правительство отсрочило обязательное использование платежных терминалов для ФЛП первой группы. Это правило начнет действовать уже после завершения военного положения и еще через три месяца после его отмены.