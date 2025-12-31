Податкова без дзвінка: коли фіскали приходять до ФОП з перевіркою без попереджень і як уникнути штрафів

Після запровадження мораторію на перевірки у липні цього року, бізнес видихнув. Перевірки — на паузі, контролери — неактивні, можна трохи розслабитися й зосередитися на роботі. Поки підприємці підбивали підсумки року, податкова оприлюднила оновлений план-графік перевірок на 2026 рік. Під приціл потрапив увесь бізнес — від великих компаній до ФОПів. Ба більше, навіть мораторій не заважає податківцям приходити без попередження. Тож шанс "проскочити" — мінімальний.

Правозахисниця Ольга Мазур пояснює, що мораторій стосується перш за все безпідставних перевірок, але не робить бізнес повністю недоторканим. Під його дію потрапляють планові перевірки ДПС, Держпраці, Держпродспоживслужби та інших контролюючих органів, а також обмежена частина позапланових перевірок. Водночас сфери з підвищеним ризиком залишаються під пильним наглядом держави, і на них мораторій не діє. Хто саме під ризиком і як підготуватися, щоб не нарватися на штрафи, Фокус з’ясовував у мережі юридичних компаній "Центр правової допомоги".

"Мораторій не поширюється на торгівлю алкоголем, тютюном, пальним, на перевірки ПДВ, ліцензій, а також на ті бізнеси, що стосуються загрози життю, здоров’ю чи екологічній безпеці, — підкреслює Мазур. — Проте, якщо у контролюючого органу з’явиться інформація про певні порушення, перевірки все одно відбудуться. Навіть під час мораторію".

Адвокатка додає, що порушення законодавства під час дії мораторію можуть призвести до перевірки пізніше, адже, за її словами, "Держава нікому нічого не пробачає".

Щоб не потрапити в неприємності, ФОПам радять перевіряти план-графік документальних перевірок на сайті ДПС. Але навіть якщо ваш бізнес у списку не значиться, фактичні та камеральні перевірки можуть проводитися без попередження і не включаються до плану.

Тому, за словами Мазур, найкраща підготовка — це вести бізнес прозоро, вчасно подавати звітність, оформлювати працівників і мати всі необхідні ліцензії та дозволи. "Простіше підготуватися заздалегідь, ніж потім витрачати час і кошти на штрафи та судові розгляди", — резюмує адвокатка.

Коли податкова може прийти до підприємця раптово

Найчастіше під перевірки потрапляють ФОПи другої та третьої груп із великими оборотами, платники ПДВ, підприємці з податковими боргами, а також ті, хто використовує, РРО або ПРРО. Бізнесу, що має справу з підакцизними товарами — алкоголь, тютюн чи пальне, варто бути готовим не лише до перевірок податкової, а й до візитів Держпродспоживслужби.

Та варто пам'ятати, що про перевірку ФОП не завжди повідомляють заздалегідь. Адвокатка Ольга Мазур звертає увагу на один із найпоширеніших інструментів податкового контролю — контрольні закупки.

"У таких випадках інспектор ДПС діє під виглядом звичайного покупця: купує товар або замовляє послугу й перевіряє, чи видається фіскальний чек та чи правильно проведено розрахунок. Підприємця про таку перевірку не інформують наперед, а виявлений продаж без чека може одразу стати підставою для штрафу", — пояснює вона.

Перевірки можуть стосуватися використання найманої праці без оформлення, а також продажу алкоголю чи пального без ліцензії.

Ще одна поширена причина перевірок — скарги клієнтів або працівників про конкретні порушення підприємця. Йдеться про використання найманої праці без належного оформлення, продаж алкогольних напоїв чи пального без ліцензії, тощо. Якщо така інформація надходить у податкову — перевірка неминуча.

Утім запобігти цим проблемам значно простіше, ніж потім боротися з їхніми наслідками.

"Принцип дуже простий: немає порушень, немає і відповідальності. — говорить Ольга Мазур. — Працівників слід оформлювати відповідно до вимог чинного законодавства або залучати їх через аутсорсингові компанії, використовувати касові апарати (РРО), вести облік доходів і своєчасно отримувати всі необхідні ліцензії. У будь-якому разі дешевше й спокійніше вчасно звернутися за юридичною консультацією та налагодити роботу бізнесу відповідно до закону. Адже правнича допомога вже після перевірки й накладення штрафів зазвичай обходиться в рази дорожче".

Які порушення ФОПів найчастіше стають підставою для перевірок?

За словами Ольги Мазур, однією з найпоширеніших помилок ФОП стає спроба уникнути оформлення найманої праці через співпрацю з людьми, які формально зареєстровані як ФОП. Вона підкреслює, що якщо людина працює за розкладом, виконує завдання під контролем і отримує регулярну оплату, така співпраця фактично прирівнюється до роботи за наймом, навіть якщо на папері укладено договір із ФОПом.

"Контролюючі органи оцінюють реальний стан справ, а не формальні документи. Тобто якщо більшість ознак присутні — особисте виконання роботи без права передоручення, постійний контроль з боку замовника, графік і інструкції, які визначає роботодавець, отримує соцгарантії та систематичні виплати — будь-які формальні договори вже нічого не рятують. Це трудові відносини", — пояснює адвокатка.

Вона також звертає увагу що з липня цього року до перевірок військового обліку долучені представники ТЦК.

"ТЦК не має повноважень перевіряти договори ФОПів, а от податкова і трудова інспекція — мають. І цього достатньо, щоб знайти неоформлених працівників, а поміж них і ухилянтів. Як наслідок, керівника можуть оштрафувати за неправильне ведення військового обліку, а підприємство ризикує отримати великий штраф за порушення трудового законодавства", — говорить Ольги Мазур.

Адвокатка додає, що ще одна часта причина проблем — банальна неуважність підприємців.

"Найчастіше підприємці кажуть: "А я не знав, що так треба", "У мене не було часу…", "Не вистачило коштів на бухгалтера, а сам я на цьому не розуміюся". Насправді це не помилки, а нехтування обов’язками і такі виправдання не звільняють від відповідальності.

Які найчастіші причини штрафів для підприємців?

За статистикою минулих років, включно з 2025-м, найчастіше ФОП притягували до адміністративної відповідальності за несвоєчасну подачу податкової звітності, несплату податків і єдиного внеску, використання неоформлених працівників або виплату зарплати "в конверті".

Ольга Мазур пояснює: "Ще одне часте порушення — розрахунки "повз касу" у торгівлі, громадському харчуванні або послугах. Це коли гроші за товар або послугу не проходять через касовий апарат, або підакцизні товари, як алкоголь чи пальне, продають без правильного обліку, наприклад без запису кількості або об’єму, або коли немає накладних чи документів про зберігання товару".

Окремо вона звертає увагу на продаж товарів і послуг, які потребують спеціальних дозволів або ліцензій. "Мова про алкоголь, пиво, пальне. Отримати ліцензію чи дозвіл не займає багато часу, процес не складний, але відповідальність за порушення дуже серйозна.Тут і штрафи, і в деяких випадках — конфіскація товару", — наголошує Мазур.

Тобто, навіть якщо все здається складним або обмеженим у часі, усіх цих помилкок можна уникнути, якщо правильно організувати роботу і дотримуватись закону.

Нагадаємо, уряд відтермінував обов’язкове використання платіжних терміналів для ФОПів першої групи. Це правило почне діяти вже після завершення воєнного стану і ще через три місяці після його скасування.