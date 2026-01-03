Графики отключений на 4 января: где света не будет более 13 часов
В воскресенье, 4 января, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений. Во всех регионах для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.
Меры ограничения введены в Украине из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Об этом напомнили в "Укрэнерго".
Графики отключений на 4 января, опубликованные ДТЭК, действуют для Киевской и Днепропетровской областей и столицы Украины. В Одесской области после массированных обстрелов до сих пор действуют экстренные отключения света.
В Киеве самый длинный промежуток времени без света продлится 4 часа. Практически такая же ситуация сложилась и в Киевской области. А вот на Днепропетровщине в некоторых случаях электричества не будет более полусуток.
Графики отключений света для Киева на 4 января 2026 года
Графики отключений света в Киевской области на 4 января 2026 года
Графики отключений света в Днепропетровской области на 4 января 2026 года
Напомним, в ночь на 27 декабря ВС РФ массированно атаковали Киев и Киевскую область ракетами и дронами, ударив по энергообъектам, гражданской инфраструктуре и жилым домам. Из-за этого серьезного ухудшения ситуации с электроснабжением в столице ввели аварийные отключения света.
В Вышгороде после почти четырех суток без электричества энергетики вернули свет в дома жителей.
Фокус писал о том, как журналист из Великобритании Каолан Робертсон показал пустой и тихий центр Киева в новогоднюю ночь. Журналист отметил, что украинцы не могут запускать фейерверки, вместо этого им приходится прислушиваться к звукам дронов.