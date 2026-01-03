Графіки відключень на 4 січня: де світла не буде понад 13 годин

У неділю, 4 січня, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень. В усіх регіонах для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Заходи обмеження запроваджені в Україні через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це нагадали в "Укренерго".

Графіки відключень на 4 січня, опубліковані ДТЕК, діють для Київської та Дніпропетровської областей та столиці України. В Одеській області після масованих обстрілів досі є чинними екстрені відключення світла.

У Києві найдовший проміжок часу без світла триватиме 4 години. Практична така ж сама ситуація склалася й у Київській області. А ось на Дніпропетровщині у деяких випадках електрики не буде понад пів доби.

Графіки відключень світла для Києва на 4 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 4 січня 2026 року для 1–3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 4 січня 2026 року для 4–6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 4 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 4 січня 2026 року для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 4 січня 2026 року для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 4 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 4 січня 2026 року для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 4 січня 2026 року для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в ніч на 27 грудня ЗС РФ масовано атакували Київ і Київську область ракетами і дронами, вдаривши по енергооб'єктах, цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Через це серйозне погіршення ситуації з електропостачанням у столиці ввели аварійні відключення світла.

