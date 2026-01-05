Единая тарифная сетка (ЕТС) подвергается практически ежегодной корректировке украинским правительством. Из-за COVID, войны, бюджетного кризиса в 2020-2021 и 2023 годах оклады ЕТС были заморожены, однако в 2022-м выросли на 30%, а с 2024-го началось ежегодное повышение. Фокус проанализировал ситуацию с тарифной сеткой-2026 и выяснил, какими будут должностные оклады по ЕТС в этом году.

С 1 января 2026 года в Украине вступила в силу обновленная единая тарифная сетка (ЕТС) для расчета зарплат работников бюджетной сферы. Согласно постановлению КМУ, базовый должностной оклад 1 тарифного разряда в этом году составляет 3470 грн. Поэтому зарплату повысят как работникам образования, так и медикам, соцработникам и сотрудникам других бюджетных учреждений.

Что такое ЕТС и для чего она нужна

Единая тарифная сетка является базой для расчета зарплат бюджетникам в Украине. Однако реальная выплата формируется через надбавки, доплаты и минимальные социальные гарантии. В 2026 году, в частности, учителям и работникам образования повысят зарплаты на 30%, а для низших тарифных разрядов применяются доплаты к минимальной зарплате.

Так как выглядит тарифная сетка, как ее толковать и рассчитать повышение зарплаты?

Тарифная сетка ЕТС — полная таблица на 2026 год*

№ розряду Коефіцієнт Оклад, грн





1 1,00 3470 2 1,09 3782 3 1,18 4095 4 1,27 4407 5 1,36 4719 6 1,45 5032 7 1,54 5344 8 1,64 5691 9 1,73 6003 10 1,82 6315 11 1,97 6836 12 2,12 7356 13 2,27 7877 14 2,42 8397 15 2,58 8953 16 2,79 9681 17 3,00 10410 18 3,21 11139 19 3,42 11867 20 3,64 12631 21 3,85 13360 22 4,06 14088 23 4,27 14817 24 4,36 15129 25 4,51 15650

Источник: Приложение 1 к Постановлению № 1298

Единая тарифная сетка содержит 25 тарифных разрядов, тарифные коэффициенты от 1,00 до 4,51, а также зависимость зарплаты от квалификации, сложности работы и ответственности.

В Украине по ЕТС работают в частности, педагоги, а вот ВСУ тарифная сетка не касается

Кто работает по ЕТС, а кого тарифная сетка не касается

По тарифной сетке работают педагоги и научно-педагогические, музейные работники, а также библиотекари; служащие социальной отрасли, часть медицинского персонала, а также другие бюджетные учреждения. А вот к государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, военным, полицейским, ВСУ ЕТС не применяют.

Формула для расчета по тарифной сетке проста — нужно знать базовый оклад и тарифный коэффициент

Как рассчитать оклад по ЕТС

Формула для расчета по тарифной сетке проста: оклад = базовый оклад 1-го тарифного разряда × тарифный коэффициент.

Напомним, что базовый оклад 1-го тарифного разряда 2026 года составляет 3470 грн., а коэффициенты все еще неизменны, поэтому оклады всех 25 разрядов выросли пропорционально.

Приведем примеры расчета зарплаты по ЕТС-2026

Старший лаборант (6-й тарифный разряд)

Коэффициент: 1,45;

должностной оклад: 3 470 × 1,45 = 5 032 грн;

надбавка за выслугу 20%: 5 032 × 20% = 1 006 грн;

сумма к доплате: 5 032 + 1 006 = 6 038 грн;

доплата до МЗП: 8 647 — 6 038 = 2 609 грн;

на руки работник получает (НДФЛ 18% + военный сбор 5%): 8 647 × 0,77 = 6 660 грн.

Доцент учреждения высшего образования (15-й тарифный разряд)

Коэффициент: 2,58;

должностной оклад: 3 470 × 2,58 = 8 953 грн;

надбавка за престижность до 60%: 8 953 × 60% = 5 372 грн;

общая начисленная зарплата: 8 953 + 5 372 = 14 325 грн;

на руки он получит: 14 325 × 0,77 = 11 030 грн.

В Украине уже обновили ЕТС

Повышение зарплат педагогов и позиция профсоюзов: почему критикуют тарифную сетку

Повышение зарплат педагогов в среднем на 30% (с учетом надбавок и доплат) прокомментировал заместитель председателя профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк: "Пусть и не на большую сумму, но все-таки поднять зарплату во время войны — это важно. Мы верим, что это только первый шаг. Поднятие заработной платы на декларируемых 30%, а фактически для педагогических работников на 27,3%, для научно-педагогических — на 26,1%, является значительным шагом вперед. Мы благодарны за такое повышение и надеемся, что поэтапно выйдем на выполнение норм закона об образовании."

ЕТС-2026 формально обновлена, произошло повышение средней зарплаты с надбавками, в частности, для педагогов, что является важным шагом. Но базовый оклад в Украине остается слишком низким, считают профсоюзы

В то же время профсоюзы не устраивает уровень базового оклада 1-го тарифного разряда. Еще в конце 2025 года, перед изменениями ЕТС в Украине на 2026-й, они высказывались о необходимости существенного его повышения, чтобы приблизить к уровню минимальной зарплаты (8647 грн), а не к предложенным правительством 3470 грн. Конкретных процентов не называли, однако отмечали "более существенный" рост, чем 8,6% (с 3195 грн), критикуя разрыв в 60% от МЗП и обесценивание квалификации. Для педагогов отдельные профсоюзы лоббировали среднее повышение на 37% с учетом надбавок, отстаивая сохранение доплат.

Так, по итогам рассмотрения проекта постановления о ЕТС председатель СПО объединений профсоюзов Сергей Бызов отметил, что повышение окладов 2026 года является формальным, но фактически базовый уровень зарплаты слишком низкий, что приводит к демотивации и риску потери кадров.

Важно

"Как следствие, происходит дальнейшее обесценивание труда специалистов бюджетной сферы, ведь из-за заниженного размера базового должностного оклада и включения в минимальную зарплату большинства доплат и надбавок, работники с 1 по 14 тарифных разрядов (из 25 тарифных разрядов ЕТС) могут получить зарплату на уровне минимальной — 8647 грн", — говорится в документе.

Да, ЕТС-2026 формально обновлена, произошло повышение средней зарплаты с надбавками, в частности, для педагогов, что является важным шагом. Но базовый оклад в Украине остается слишком низким, считают профсоюзы.