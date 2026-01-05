Єдина тарифна сітка (ЄТС) зазнає практично щорічного коригування українським урядом. Через COVID, війну, бюджетну кризу в 2020-2021 та 2023 роках оклади ЄТС були заморожені, проте 2022-го зросли на 30%, а від 2024-го почалося щорічне підвищення. Фокус проаналізував ситуацію із тарифною сіткою-2026 і з'ясував, якими будуть посадові оклади за ЄТС цього року.

Від 1 січня 2026 року в Україні набула чинності оновлена єдина тарифна сітка (ЄТС) для розрахунку зарплат працівників бюджетної сфери. Згідно із постановою КМУ, базовий посадовий оклад 1 тарифного розряду цьогоріч становить 3470 грн. Тож зарплатню підвищать як працівникам освіти, так і медикам, соцпрацівникам та співробітникам інших бюджетних установ.

Що таке ЄТС і для чого вона потрібна

Єдина тарифна сітка є базою для розрахунку зарплат бюджетникам в Україні. Проте реальна виплата формується через надбавки, доплати та мінімальні соціальні гарантії. 2026 року, зокрема, вчителям та працівникам освіти підвищать зарплати на 30%, а для нижчих тарифних розрядів застосовуються доплати до мінімальної зарплати.

Відео дня

Тож який вигляд має тарифна сітка, як її тлумачити та розрахувати підвищення зарплати?

Тарифна сітка ЄТС — повна таблиця на 2026 рік*

№ розряду Коефіцієнт Оклад, грн





1 1,00 3470 2 1,09 3782 3 1,18 4095 4 1,27 4407 5 1,36 4719 6 1,45 5032 7 1,54 5344 8 1,64 5691 9 1,73 6003 10 1,82 6315 11 1,97 6836 12 2,12 7356 13 2,27 7877 14 2,42 8397 15 2,58 8953 16 2,79 9681 17 3,00 10410 18 3,21 11139 19 3,42 11867 20 3,64 12631 21 3,85 13360 22 4,06 14088 23 4,27 14817 24 4,36 15129 25 4,51 15650

* Джерело: Додаток 1 до Постанови № 1298

Єдина тарифна сітка містить 25 тарифних розрядів, тарифні коефіцієнти від 1,00 до 4,51, а також залежність зарплати від кваліфікації, складності роботи та відповідальності.

В Україні за ЄТС працюють зокрема, педагоги, а ось ЗСУ тарифна сітка не стосується Фото: pexels.com

Хто працює за ЄТС, а кого тарифна сітка не стосується

За тарифною сіткою працюють педагоги та науково-педагогічні, музейні працівники, а також бібліотекарі; службовці соціальної галузі, частина медичного персоналу, а також інші бюджетні установи. А ось до державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, військових, поліцейських, ЗСУ ЄТС не застосовують.

Формула для розрахунку за тарифною сіткою проста - потрібно знати базовий оклад і тарифний коефіцієнт Фото: pexels.com

Як розрахувати оклад за ЄТС

Формула для розрахунку за тарифною сіткою проста: оклад = базовий оклад 1-го тарифного розряду × тарифний коефіцієнт.

Нагадаємо, що базовий оклад 1-го тарифного розряду 2026 року становить 3470 грн., а коефіцієнти все ще незмінні, тож оклади всіх 25 розрядів зросли пропорційно.

Наведемо приклади розрахунку зарплати за ЄТС-2026

Старший лаборант (6-й тарифний розряд)

Коефіцієнт: 1,45;

посадовий оклад: 3 470 × 1,45 = 5 032 грн;

надбавка за вислугу 20%: 5 032 × 20% = 1 006 грн;

сума до доплати: 5 032 + 1 006 = 6 038 грн;

доплата до МЗП: 8 647 − 6 038 = 2 609 грн;

на руки працівник отримує (ПДФО 18% + військовий збір 5%): 8 647 × 0,77 = 6 660 грн.

Доцент закладу вищої освіти (15-й тарифний розряд)

Коефіцієнт: 2,58;

посадовий оклад: 3 470 × 2,58 = 8 953 грн;

надбавка за престижність до 60%: 8 953 × 60% = 5 372 грн;

загальна нарахована зарплата: 8 953 + 5 372 = 14 325 грн;

на руки він отримає: 14 325 × 0,77 = 11 030 грн.

В Україні вже оновили ЄТС Фото: Pexels

Підвищення зарплат педагогів і позиція профспілок: чому критикують тарифну сітку

Підвищення зарплат педагогів у середньому на 30% (з урахуванням надбавок і доплат) прокоментував заступник голови профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк: "Хай і не на велику суму, але все-таки підняти зарплату під час війни — це важливо. Ми віримо, що це лише перший крок. Підняття заробітної плати на декларованих 30%, а фактично для педагогічних працівників на 27,3%, для науково-педагогічних — на 26,1%, є значним кроком вперед. Ми вдячні за таке підвищення і сподіваємося, що поетапно вийдемо на виконання норм закону про освіту."

ЄТС-2026 формально оновлена, відбулося підвищення середньої зарплати з надбавками, зокрема, для педагогів, що є важливим кроком. Але базовий оклад в Україні залишається занизьким, вважають профспілки

Водночас профспілки не влаштовує рівень базового окладу 1-го тарифного розряду. Ще наприкінці 2025 року, перед змінами ЄТС в Україні на 2026-й, вони висловлювалися про необхідність суттєвого його підвищення, щоб наблизити до рівня мінімальної зарплати (8647 грн), а не до запропонованих урядом 3470 грн. Конкретних відсотків не називали, проте наголошували на "більш суттєвому" зростанні, ніж 8,6% (з 3195 грн), критикуючи розрив у 60% від МЗП та знецінення кваліфікації. Для освітян окремі профспілки лобіювали середнє підвищення на 37% з урахуванням надбавок, відстоюючи збереження доплат.

Так, у підсумках розгляду проєкту постанови про ЄТС голова СПО об'єднань профспілок Сергій Бизов зазначив, що підвищення окладів 2026 року є формальним, але фактично базовий рівень зарплати надто низький, що призводить до демотивації та ризику втрати кадрів.

Важливо

Мінімальна зарплата і оклади соцпрацівників зростуть вже з 1 січня: що відомо

"Як наслідок, відбувається подальше знецінення праці фахівців бюджетної сфери, адже через занижений розмір базового посадового окладу та включення до мінімальної зарплати більшості доплат та надбавок, працівники з 1 по 14 тарифних розрядів (з 25 тарифних розрядів ЄТС) можуть отримати зарплату на рівні мінімальної — 8647 грн", — йдеться у документі.

Так, ЄТС-2026 формально оновлена, відбулося підвищення середньої зарплати з надбавками, зокрема, для педагогів, що є важливим кроком. Але базовий оклад в Україні залишається занизьким, вважають профспілки.