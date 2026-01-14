"Если тепла в домах не будет две недели": в Раде предложили альтернативу эвакуации в Киеве

Народный депутат Оксана Савчук заявила о необходимости предлагать киевлянам альтернативные места пребывания, если в определенных домах не смогут восстановить отопление в течение двух недель. При этом парламентарий отмечает, что о массовой эвакуации речь не идет.

О вероятных решениях в случае длительного отсутствия тепла в Киеве глава подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук сказала в эфире "Новости.Live" 14 января. На вопрос, нужна ли эвакуация из столицы, парламентарий ответила, что это, на ее взгляд, "оперативный вопрос".

"Если будут где-то данные о том, что некоторые дома не смогут быть отремонтированы в течение недели-двух... Мы понимаем: большие морозы, две недели — тогда этим людям надо предлагать какие-то альтернативы тех мест, где они могут закрыть базовые потребности, которые у них есть зимой. Но это могут быть одинокие дома", — сказала Оксана Савчук.

Она пояснила, что слово "эвакуация" означает вывоз большого количества людей целыми микрорайонами, и не обязательно такая потребность возникнет в Киеве.

"Я надеюсь, что все-таки максимальные все силы местных представителей и КГГА направлены на то, чтобы именно столица показала пример того, что такие действия не будут происходить, потому что будут найдены решения", — отметила нардеп.

При этом Савчук добавила, что сегодня в столице не хватает мощных генераторов, которые могли бы запустить систему отопления.

"Конечно, проблемы будут, но надеюсь, что не будет сверхкритических проблем, которые нельзя решить", — сказала депутат.

Нардеп Оксана Савчук ответила, будет ли в Киеве эвакуация из-за отсутствия тепла. На видео с 22:50.

Киев без тепла: что известно

Городской голова Виталий Кличко 9 января рассказывал, что после одного из самых массированных российских обстрелов критической инфраструктуры в Киеве есть перебои с водой и теплом. Он сообщал, что социальные объекты, больницы и роддома подключены к мобильным котельным.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник 13 января говорил, что точных прогнозов относительно света в Киеве нет, а ситуация с отключениями на правом берегу ухудшилась. По данным городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 13 января без отопления в столице оставались около 500 домов.

Народный депутат фракции "Батькивщины" Алексей Кучеренко в тот же день заявил, что в ТЭЦ-5 в Киеве попало пять ракет — от нее запитаны Печерский и Голосеевский районы.

Нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Кицак 13 января предупреждал о возможной эвакуации в Киеве и заявлял, что сети целых домов или кварталов могут взорваться.