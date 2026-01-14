"Якщо тепла в будинках не буде два тижні": в Раді запропонували альтернативу евакуації у Києві

Народна депутатка Оксана Савчук заявила про потребу пропонувати киянам альтернативні місця перебування, якщо в певних будинках не зможуть відновити опалення протягом двох тижнів. При цьому парламентарка наголошує, що про масову евакуацію не йдеться.

Про ймовірні рішення у випадку тривалої відсутності тепла у Києві голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук сказала в ефірі "Новини.Live" 14 січня. На питання, чи потрібна евакуація зі столиці, парламентарка відповіла, що це, на її погляд, "оперативне питання".

"Якщо будуть десь дані про те, що деякі будинки не зможуть бути відремонтовані протягом тижня-двох… Ми розуміємо: великі морози, два тижні — тоді цим людям треба пропонувати якісь альтернативи тих місць, де вони можуть закрити базові потреби, які у них є взимку. Але це можуть бути одинокі будинки", — сказала Оксана Савчук.

Вона пояснила, що слово "евакуація" означає вивезення великої кількості людей цілими мікрорайонами, і не обов'язково така потреба виникне у Києві.

"Я сподіваюся, що все-таки максимальні всі сили місцевих представників і КМДА спрямовані на те, щоб саме столиця показала приклад того, що такі дії не будуть відбуватися, тому що будуть знайдені рішення", — зазначила нардепка.

При цьому Савчук додала, що сьогодні в столиці не вистачає потужних генераторів, які могли б запустити систему опалення.

"Звісно, що проблеми будуть, але сподіваюся, що не буде надкритичних проблем, які не можна розв'язати", — сказала депутатка.

Київ без тепла: що відомо

Міський голова Віталій Кличко 9 січня розповідав, що після одного з наймасованіших російських обстрілів критичної інфраструктури у Києві є перебої з водою і теплом. Він повідомляв, що соціальні об'єкти, лікарні та пологові будинки підключені до мобільних котелень.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник 13 січня казав, що точних прогнозів щодо світла у Києві немає, а ситуація з відключеннями на правому березі погіршилася. За даними міського голови Віталія Кличка, станом на 13 січня без опалення в столиці залишалися близько 500 будинків.

Народний депутат фракції "Батьківщини" Олексій Кучеренко того ж дня заявив, що в ТЕЦ-5 у Києві влучило п'ять ракет — від неї заживлені Печерський і Голосіївський райони.

Нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Кицак 13 січня попереджав про можливу евакуацію в Києві та заявляв, що мережі цілих будинків або кварталів можуть вибухнути.