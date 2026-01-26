"Выехали до 600 тысяч человек": эксперт назвал главное препятствие для восстановления тепла в Киеве

По словам энергоэксперта Станислава Игнатьева, из Киева из-за ударов по критической инфраструктуре и отключения света и тепла выехали 500-600 тысяч человек. Из-за этого ремонтные бригады часто не могут попасть в квартиры, чтобы починить систему.

О сложностях восстановления отопления в Киеве энергетический эксперт "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев рассказал в эфире "Новини.Live" 26 января. Он отметил, что существенный дефицит теплоснабжения сохраняется в Деснянском районе, который максимально зависит от ТЭЦ-6.

Впрочем, по его словам, постепенно ремонтные бригады будут восстанавливать подачу тепла в дома в этой части города.

"Единственная проблема — это дома, которые имеют размороженную систему теплоснабжения из-за того, что не была слита вода, то есть теплоноситель. И самая большая проблема, о которой мне коммунальщики рассказывали, это то, что многие киевляне выехали из своих домов, и будет трудно попасть в закрытые квартиры, чтобы там восстановить теплоснабжение. Если там есть проблема с тем, что оттаяли трубы, батареи, то их необходимо заменить, чтобы не затапливать соседей", — пояснил Станислав Игнатьев.

Он добавил, что сейчас коммунальные службы разрабатывают механизм, который позволит открывать такие квартиры без хозяев.

На вопрос о том, сколько людей выехало из Киева из-за перебоев с отоплением, эксперт ответил, что эксперты и городские власти приводят разные цифры.

"По разным оценкам от 500 до 600 тысяч населения сейчас выехало за пределы Киева. Поэтому хочу обратиться к киевлянам: если у вас есть проблема с теплоснабжением — держите руку на пульсе, координируйтесь с вашими соседями, когда вам потребуется открыть квартиру, чтобы вам не повреждали вашу входную группу", — посоветовал Игнатьев.

Перебои с отоплением в Киеве: что известно

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк 26 января рассказывал, что самая сложная ситуация с теплоснабжением остается в Деснянском районе, и при условии отсутствия новых обстрелов энергетики восстановят отопление на Троещине за 4-5 суток.

Городской голова Киева Виталий Кличко 25 января отчитывался, что в городе без тепла остаются более 1300 домов после атаки на критическую инфраструктуру 24 января.

Также 25 января СМИ рассказывали, что в Киеве жители Троещины 5 дней замерзали без отопления и света.