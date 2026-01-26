"Виїхали до 600 тисяч людей": експерт назвав головну перешкоду для відновлення тепла у Києві

За словами енергоексперта Станіслава Ігнатьєва, з Києва через удари по критичній інфраструктурі та відключення світла і тепла виїхали 500-600 тисяч людей. Через це ремонті бригади часто не можуть потрапити у квартири, щоб полагодити систему.

Про складнощі відновлення опалення у Києві енергетичний експерт "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв розповів в ефірі "Новини.Live" 26 січня. Він зазначив, що суттєвий дефіцит теплопостачання зберігається в Деснянському районі, який максимально залежить від ТЕЦ-6.

Утім, за його словами, поступово ремонті бригади відновлюватимуть подачу тепла до будинків у цій частині міста.

"Єдина проблема — це будинки, які мають розморожену систему теплопостачання через те, що не була злита вода, тобто теплоносій. І найбільша проблема, про яку мені комунальники розповідали, це те, що багато киян виїхали зі своїх осель, і буде важко потрапити в зачинені квартири, щоб там відновити теплопостачання. Якщо там є проблема з тим, що розмерзлися труби, батареї, то їх необхідно замінити, щоб не затоплювати сусідів", — пояснив Станіслав Ігнатьєв.

Він додав, що зараз комунальні служби розробляють механізм, який дозволить відкривати такі квартири без господарів.

На питання щодо того, скільки людей виїхало з Києва через перебої з опаленням, експерт відповів, що експерти та міська влада наводять різні цифри.

"За різними оцінками від 500 до 600 тисяч населення наразі виїхало за межі Києва. Тому хочу звернутись до киян: якщо у вас є проблема з теплопостачанням — тримайте руку на пульсі, координуйтеся з вашими сусідами, коли вам буде потрібно відкрити квартиру, щоб вам не пошкоджували вашу вхідну групу", — порадив Ігнатьєв.

Перебої з опаленням у Києві: що відомо

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк 26 січня розповідав, що найскладніша ситуація з теплопостачанням лишається в Деснянському районі, і за умови відсутності нових обстрілів енергетики відновлять опалення на Троєщині за 4-5 діб.

Міський голова Києва Віталій Кличко 25 січня звітував, що в місті без тепла залишаються понад 1300 будинків після атаки на критичну інфраструктуру 24 січня.

Також 25 січня ЗМІ розповідали, що у Києві мешканці Троєщини 5 днів замерзали без опалення та світла.