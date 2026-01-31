Будут ли в платежках сюрпризы: какие тарифы на коммуналку ждут украинцев в феврале 2026 года
В феврале в Украине рост или снижение тарифов на коммунальные услуги не предвидится. Поэтому, если не произойдет внезапных обновлений цен, суммы в платежках должны остаться без изменений.
Последний месяц зимы 2026 года не должен принести радикальных изменений в тарифы на коммунальные услуги. Фокус собрал информацию, которая может понадобиться потребителям при оплате "коммуналки".
Тарифы на электроэнергию в феврале-2026
До 30 апреля в Украине будет действовать постоянный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, в домах которых установлен "обычный", однофазный счетчик. Стоимость кВт-ч в таком случае составляет 4,32 грн.
Украинцы, которые имеют двухзонные приборы учета электроэнергии, могут сэкономить на оплате света.
- дневной тариф (с 7:00 до 23:00) — 4,32 грн за кВт-ч;
- ночной тариф (с 23:00 до 7:00) — 2,16 грн за кВт-ч.
Для потребителей, дома которых обогреваются электрическим отоплением, действует льготный тариф. 2,64 грн за кВт платит владелец дома, который "использовал" в месяц до 2 000 кВт. Потребление сверх установленного лимита составит уже 4,32 грн за кВт-ч.
Тарифы на газ в феврале-2026
Подавляющее большинство украинских домохозяйств получает "голубое топливо" от компании "Нафтогаз". В рамках тарифного плана, который будет действовать до апреля, потребители будут платить 7,96 гривен за кубометр газа. Другие поставщики установили цены от 7,96 грн/куб.м. до 9,99 грн/куб. м.Важно
Кроме того, потребители дополнительно платят за услугу распределения газа. Тариф на доставку отличается в зависимости от оператора и региона.
Тарифы на воду в феврале-2026
Стоимость водоснабжения и водоотведения должны остаться неизменными, ведь Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повышение цен не утверждала.
Регулятор отмечает, что ключевым фактором ценообразования коммуслуг является электроэнергия. Так как тарифы на "свет" в феврале не меняются, причин пересмотра цен на воду также нет.
При этом, в разных городах Украины действуют разный тариф. Скажем, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области стоимость кубометра воды с НДС составляет 32,796 грн. Из них поставка составляет 17,892 грн, а канализация стоит 14,904 грн.
В Киеве жители платят 30,38 гривны за кубометр, включая НДС. Эта сумма образуется из 16,16 грн за водоснабжение и 14,22 грн за отвод.
Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству отменить жителям оплату за коммунальные услуги, которые не предоставлялись или были низкого качества из-за вражеских обстрелов и по другим причинам. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Также Фокус писал, что в феврале 2026 года некоторые категории граждан рискуют не получить пенсии.