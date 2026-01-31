Чи будуть у платіжках сюрпризи: які тарифи на комуналку чекають на українців у лютому 2026 року

У лютому в Україні зростання або зниження тарифів на комунальні послуги не передбачається. Тому, якщо не відбудеться раптових оновлень цін, суми у платіжках мають залишитися без змін.

Останній місяць зими 2026 року не повинен принести радикальних змін у тарифи на комунальні послуги. Фокус зібрав інформацію, яка може знадобитися споживачам при оплаті "комуналки".

Тарифи на електроенергію у лютому-2026

До 30 квітня в Україні діятиме сталий тариф на електроенергію для побутових споживачів, у будинках яких встановлений "звичайний", однофазний лічильник. Вартість кВт-год у такому випадку складає 4,32 грн.

Українці, які мають двозонні прилади обліку електроенергії, можуть заощадити на оплаті світла.

денний тариф (з 7:00 до 23:00) – 4,32 грн за кВт-год;

нічний тариф (з 23:00 до 7:00) – 2,16 грн за кВт-год.

Для споживачів, будинки яких обігріваються електричним опаленням, діє пільговий тариф. 2,64 грн за кВт сплачує власник домівки, який "використав" у місяць до 2 000 кВт. Споживання понад встановленого ліміту складе вже 4,32 грн за кВт-год.

Тарифи на газ у лютому-2026

Переважна більшість українських домогосподарств отримує "блакитне паливо" від компанії "Нафтогаз". У рамках тарифного плану, який діятиме до квітня, споживачі платитимуть 7,96 гривень за кубометр газу. Інші постачальники встановили ціни від 7,96 грн/куб.м. до 9,99 грн/куб. м.



Окрім того, споживачі додатково сплачують за послугу розподілу газу. Тариф на доставку відрізняється, залежно від оператора та регіону.

Тарифи на воду у лютому-2026

Вартість водопостачання та водовідведення мають залишитися незмінними, адже Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) підвищення цін не затверджувала.

Регулятор наголошує, що ключовим фактором ціноутворення комунальних послуг є електроенергія. Позаяк тарифи на "світло" у лютому не змінюються, причин перегляду цін на воду також немає.

При цьому, у різних містах України діють різний тариф. Скажімо, у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області вартість кубометра води з ПДВ складає 32,796 грн. З них постачання складає 17,892 грн, а каналізація коштує 14,904 грн.

У Києві жителі платять 30,38 гривні за кубометр, включаючи ПДВ. Ця сума утворюється із 16,16 грн за водопостачання та 14,22 грн за відведення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду скасувати мешканцям оплату за комунальні послуги, які не надавалися або були низької якості через ворожі обстріли та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

