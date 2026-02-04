Стали известны графики отключений света на 5 февраля: где будут самые строгие ограничения

В Украине в течение суток 5 февраля будут действовать стабилизационные ограничения потребления электроэнергии. На Днепровщине люди будут оставаться без света от 15 до 19 часов.

Графики отключения света на 5 февраля ДТЭК опубликовала на официальной странице в Telegram. В НЭК "Укрэнерго" отметили, что почасовые графики для населения и ограничения мощностей для бизнеса будут применяться в течение всех суток из-за последствий российских ракетно-дронных ударов по энергетической инфраструктуре.

Отключение света в Киеве

В столице продолжают действовать индивидуальные графики включений света, которые доступны на сайте и в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой". В целом дома киевлян разделены на 60 групп вместо привычных 12 очередей.

Отключение света в Киевской области

На сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщается об экстренных отключениях света в регионе по приказу НЭК "Укрэнерго". Графики при этом не действуют.

Відео дня

В то же время в компании сообщают, что 5 февраля для Киевщины вводятся стабилизационные отключения, о которых можно узнать на сайте или в чат-боте. Однако графики на момент публикации новости на официальных страницах ДТЭК не обнародовались.

Отключение света в Одесской области

В Одесской области графики действуют только там, где это позволяет состояние сети. Аварийные отключения продолжаются в Одессе, частично Одесском районе и в некоторых районных центрах. В большинстве очередей электроэнергия будет исчезать до 3 раз в сутки.

Отключение света в Днепропетровской области

Жители Днепровщины в зависимости от очереди будут оставаться без электроэнергии по три раза в сутки, всего от 15 до 19 часов.

Графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому актуальную информацию по конкретным адресам стоит проверять на сайтах облэнерго.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинцам пересчитают платежки за воду и тепло, если коммунальные услуги не поставлялись во время блэкаутов в результате российских обстрелов.

Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов рассказывал, готовится ли власть к ухудшению ситуации с электроэнергией и будет ли эвакуация из Киева. По его словам, вывезти большое количество жителей столицы за пределы города или района практически невозможно, поэтому вместо этого в Деснянском районе обустраивают временные места для проживания.