Стали відомі графіки відключень світла на 5 лютого: де будуть найсуворіші обмеження

В Україні протягом доби 5 лютого діятимуть стабілізаційні обмеження споживання електроенергії. На Дніпровщині люди лишатимуться без світла від 15 до 19 годин.

Графіки відключення світла на 5 лютого ДТЕК опублікувала на офіційній сторінці у Telegram. В НЕК "Укренерго" зауважили, що погодинні графіки для населення та обмеження потужностей для бізнесу застосовуватимуться протягом усієї доби через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відключення світла у Києві

В столиці продовжують діяти індивідуальні графіки включень світла, які доступні на сайті та в чат-боті "ДТЕК Київські електромережі", а також у застосунку "Київ Цифровий". Загалом будинки киян поділені на 60 груп замість звичних 12 черг.

Відключення світла у Київській області

На сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомляється про екстрені відключення світла в регіоні за наказом НЕК "Укренерго". Графіки при цьому не діють.

Водночас у компанії повідомляють, що 5 лютого для Київщини запроваджуються стабілізаційні вимкнення, про які можна дізнатися на сайті чи в чат-боті. Проте графіки на момент публікації новини на офіційних сторінках ДТЕК не оприлюднювалися.

Відключення світла в Одеській області

На Одещині графіки діють лише там, де це дозволяє стан мережі. Аварійні вимкнення тривають в Одесі, частково Одеському районі та в деяких районних центрах. У більшості черг електроенергія зникатиме до 3 разів на добу.

Відключення світла в Дніпропетровській області

Жителі Дніпровщини залежно від черги лишатимуться без електроенергії по три рази на добу, загалом від 15 до 19 годин.

Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому актуальну інформацію за конкретними адресами варто перевіряти на сайтах обленерго.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що українцям перерахують платіжки за воду та тепло, якщо комунальні послуги не постачалися під час блекаутів внаслідок російських обстрілів.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розповідав, чи готується влада до погіршення ситуації з електроенергією та чи буде евакуація з Києва. За його словами, вивезти велику кількість жителів столиці за межі міста чи району практично неможливо, тому натомість у Деснянському районі облаштовують тимчасові місця для проживання.