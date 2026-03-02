Рост тарифов на такси: кто регулирует стоимость поездки и есть ли предел
Кто контролирует установление тарифов на поездки такси, существует ли предельный порог их роста и могут ли пассажиры рассчитывать на ночные скидки?
Украинцы всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда стоимость поездки на такси в городах растёт буквально за минуты, особенно в часы пик, во время транспортного коллапса или после объявления воздушной тревоги. Фокус выяснил, как меняются тарифы на поездки в течение суток, кто отвечает за ценообразование и существуют ли ограничения.
Как меняются тарифы в часы пик
Резкие изменения тарифов на такси часто вызывают возмущение среди украинцев, особенно во время остановки или перегрузки транспорта. Так, в конце января в Киеве произошел не один транспортный коллапс. Тогда доехать с левого берега на правый можно было только за более чем тысячу, а иногда и две тысячи гривен.
Тарифы на такси значительно возрастают и в зависимости от времени суток. Например, 27 февраля в 11:03 поездка от железнодорожного вокзала Киева до улицы Тростянецкой, 6ж по тарифу "Стандарт" стоила 385 гривен (со скидкой; полная цена составляла 410 гривен).
Однако уже в 18:13, в часы пиковых нагрузок, цена поездки на тот же адрес выросла на 200 грн. "Стандартный" тариф превращался в высокий — 597 грн, а за услугу "Комфорт" приходилось платить 663 грн.
Из-за высокого спроса и длительного ожидания в часы пик, пассажиры иногда вынуждены собственноручно увеличивать стоимость заказа. Это помогает быстрее привлечь внимание водителя и сократить время подачи авто.
Тарифы на такси — кто устанавливает цены
Как выяснилось, цены на такси, в частности в ночное время, водители выставляют не самостоятельно. Они определяются автоматически, с помощью алгоритмов динамического ценообразования. Стоимость считает алгоритм динамического ценообразования, который работает в реальном времени и анализирует спрос на поездки и количество доступных водителей в конкретном районе.
"Система учитывает текущий спрос на поездки и доступность водителей в конкретном районе. Это позволяет поддерживать баланс между потребностями пассажиров и возможностью водителей быстро принять заказ", — рассказал генеральный менеджер Bolt Сергей Павлик в комментарии Фокусу.
Тариф на такси определяется автоматически, с помощью алгоритмов динамического ценообразования
В то же время по его словам, хотя система работает автоматически и централизованно, алгоритм имеет ограничения. Речь идет о максимальном коэффициенте, который может применяться к стоимости поездки, но и эти ограничения являются динамическими и могут отличаться в зависимости от города или определенного региона.
В частности, в компании Uklon на запрос редакции Фокуса рассказали, что алгоритм динамического ценообразования должен предложить такую стоимость, которую готов заплатить пассажир и на которую согласится водитель.
"Мы постоянно пересматриваем тарифы в соответствии с рыночной ситуацией, чтобы система гибко реагировала на любые изменения. Также, конечно, мы учитываем экономическую ситуацию в целом — рост стоимости топлива, обслуживание автомобиля и т.д.", — добавили в компании.
Для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку пассажиров, некоторые сервисы вводят специальные акции. Например, предоставляют скидки для пассажиров, которые приезжают в города в ночное время.
Что влияет на стоимость поездки в такси
Самым главным здесь является соотношение спроса и предложения. Если заказов много, а свободных водителей в районе мало, цена может вырасти. К тому же, на тариф влияют:
- время суток;
- погодные условия;
- ситуация с общественным транспортом;
- сбои или пиковые нагрузки, например, после временного прекращения работы метро.
Важную роль играет и расстояние. Сергей Павлик пояснил, что базовый тариф за километр может периодически пересматриваться с учетом макроэкономической ситуации, в частности инфляции.Важно
После начала полномасштабной войны к перечню основных факторов влияния на цену добавились новые факторы, которые влияют на дисбаланс спроса и предложения: обстрелы, проблемы со связью, комендантский час.
"Скачки" цен на такси уже стали новой реальностью в Украине. Поскольку транспортные коллапсы в крупных городах, особенно в Киеве, могут возникать еще и не один раз. Особенно после российских атак, которые часто парализуют движение на дорогах. В частности, как на днях отметил эксперт по энергетике Андриан Прокип, спрогнозировать, что будет с графиками отключений света дальше, весной и летом, крайне сложно.
Хотя за ценообразование отвечает специальный алгортим, который анализирует различные факторы, человеческий фактор также существенно влияет на стоимость поездок. Речь идет и о самих водителях такси, которые тоже являются ответственными за создание условий ценообразования.
Итак, тарифы на такси формируются не водителями, а специальным алгоритмом, который анализирует различные факторы, главными из них являются спрос и предложение. Как показывает пример: в час пик, когда заказов много, а свободных водителей мало, тарифы мгновенно растут, и пассажиры вынуждены платить значительно больше.
Ранее Фокус писал, что в январе 2026 года из-за введения чрезвычайной ситуации в энергетике, в большинстве городах страны частично ослабили ограничения на передвижение. Это позволило нескольким сервисам возобновить работу круглосуточного такси после согласования с городскими властями.