Кто контролирует установление тарифов на поездки такси, существует ли предельный порог их роста и могут ли пассажиры рассчитывать на ночные скидки?

Украинцы всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда стоимость поездки на такси в городах растёт буквально за минуты, особенно в часы пик, во время транспортного коллапса или после объявления воздушной тревоги. Фокус выяснил, как меняются тарифы на поездки в течение суток, кто отвечает за ценообразование и существуют ли ограничения.

Как меняются тарифы в часы пик

Резкие изменения тарифов на такси часто вызывают возмущение среди украинцев, особенно во время остановки или перегрузки транспорта. Так, в конце января в Киеве произошел не один транспортный коллапс. Тогда доехать с левого берега на правый можно было только за более чем тысячу, а иногда и две тысячи гривен.

Тарифы на такси значительно возрастают и в зависимости от времени суток. Например, 27 февраля в 11:03 поездка от железнодорожного вокзала Киева до улицы Тростянецкой, 6ж по тарифу "Стандарт" стоила 385 гривен (со скидкой; полная цена составляла 410 гривен).

Цены на такси в Украине меняются в зависимости от спроса и предложения Фото: скриншот

Однако уже в 18:13, в часы пиковых нагрузок, цена поездки на тот же адрес выросла на 200 грн. "Стандартный" тариф превращался в высокий — 597 грн, а за услугу "Комфорт" приходилось платить 663 грн.

В час пик тарифы на такси могут значительно возрастать Фото: скриншот

Из-за высокого спроса и длительного ожидания в часы пик, пассажиры иногда вынуждены собственноручно увеличивать стоимость заказа. Это помогает быстрее привлечь внимание водителя и сократить время подачи авто.

Тарифы на такси — кто устанавливает цены

Как выяснилось, цены на такси, в частности в ночное время, водители выставляют не самостоятельно. Они определяются автоматически, с помощью алгоритмов динамического ценообразования. Стоимость считает алгоритм динамического ценообразования, который работает в реальном времени и анализирует спрос на поездки и количество доступных водителей в конкретном районе.

"Система учитывает текущий спрос на поездки и доступность водителей в конкретном районе. Это позволяет поддерживать баланс между потребностями пассажиров и возможностью водителей быстро принять заказ", — рассказал генеральный менеджер Bolt Сергей Павлик в комментарии Фокусу.

Тариф на такси определяется автоматически, с помощью алгоритмов динамического ценообразования

В то же время по его словам, хотя система работает автоматически и централизованно, алгоритм имеет ограничения. Речь идет о максимальном коэффициенте, который может применяться к стоимости поездки, но и эти ограничения являются динамическими и могут отличаться в зависимости от города или определенного региона.

В частности, в компании Uklon на запрос редакции Фокуса рассказали, что алгоритм динамического ценообразования должен предложить такую стоимость, которую готов заплатить пассажир и на которую согласится водитель.

В Украине сервисы такси регулярно пересматривают тарифы в соответствии с рыночной ситуацией Фото: Из открытых источников

"Мы постоянно пересматриваем тарифы в соответствии с рыночной ситуацией, чтобы система гибко реагировала на любые изменения. Также, конечно, мы учитываем экономическую ситуацию в целом — рост стоимости топлива, обслуживание автомобиля и т.д.", — добавили в компании.

Для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку пассажиров, некоторые сервисы вводят специальные акции. Например, предоставляют скидки для пассажиров, которые приезжают в города в ночное время.

Что влияет на стоимость поездки в такси

Самым главным здесь является соотношение спроса и предложения. Если заказов много, а свободных водителей в районе мало, цена может вырасти. К тому же, на тариф влияют:

время суток;

погодные условия;

ситуация с общественным транспортом;

сбои или пиковые нагрузки, например, после временного прекращения работы метро.

Важную роль играет и расстояние. Сергей Павлик пояснил, что базовый тариф за километр может периодически пересматриваться с учетом макроэкономической ситуации, в частности инфляции.

После начала полномасштабной войны к перечню основных факторов влияния на цену добавились новые факторы, которые влияют на дисбаланс спроса и предложения: обстрелы, проблемы со связью, комендантский час.

"Скачки" цен на такси уже стали новой реальностью в Украине. Поскольку транспортные коллапсы в крупных городах, особенно в Киеве, могут возникать еще и не один раз. Особенно после российских атак, которые часто парализуют движение на дорогах. В частности, как на днях отметил эксперт по энергетике Андриан Прокип, спрогнозировать, что будет с графиками отключений света дальше, весной и летом, крайне сложно.

Хотя за ценообразование отвечает специальный алгортим, который анализирует различные факторы, человеческий фактор также существенно влияет на стоимость поездок. Речь идет и о самих водителях такси, которые тоже являются ответственными за создание условий ценообразования.

Итак, тарифы на такси формируются не водителями, а специальным алгоритмом, который анализирует различные факторы, главными из них являются спрос и предложение. Как показывает пример: в час пик, когда заказов много, а свободных водителей мало, тарифы мгновенно растут, и пассажиры вынуждены платить значительно больше.

Ранее Фокус писал, что в январе 2026 года из-за введения чрезвычайной ситуации в энергетике, в большинстве городах страны частично ослабили ограничения на передвижение. Это позволило нескольким сервисам возобновить работу круглосуточного такси после согласования с городскими властями.