Хто контролює встановлення тарифів на поїздки таксі, чи існує граничний поріг їхнього зростання та чи можуть пасажири розраховувати на нічні знижки?

Українці дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли вартість поїздки на таксі у містах зростає буквально за хвилини, особливо у години пік, під час транспортного колапсу чи після оголошення повітряної тривоги. Фокус з’ясував, як змінюються тарифи на поїздки протягом доби, хто відповідає за ціноутворення і чи існують обмеження.

Як змінюються тарифи у години пік

Різкі зміни тарифів на таксі часто викликають обурення серед українців, особливо під час зупинення чи перевантаження транспорту. Так, наприкінці січня в Києві стався не один транспортний колапс. Тоді доїхати з лівого берега на правий можна було лише за понад тисячу, а подекуди і дві тисячі гривень.

Тарифи на таксі значно зростають й залежно від часу доби. Наприклад, 27 лютого об 11:03 поїздка від залізничного вокзалу Києва до вулиці Тростянецької, 6ж за тарифом "Стандарт" коштувала 385 гривень (зі знижкою; повна ціна становила 410 гривень).

Ціни на таксі в Україні змінюються залежно від попиту та пропозиції Фото: скриншот

Проте вже о 18:13, у години пікових навантажень, ціна поїздки на ту саму адресу зросла на 200 грн. "Стандартний" тариф перетворювався на високий — 597 грн, а за послугу "Комфорт" доводилося платити 663 грн.

У час пік тарифи на таксі можуть значно зростати Фото: скриншот

Через високий попит та тривале очікування в години пік, пасажири іноді змушені власноруч збільшувати вартість замовлення. Це допомагає швидше привернути увагу водія та скоротити час подачі авто.

Тарифи на таксі — хто встановлює ціни

Як з’ясувалося, ціни на таксі, зокрема в нічний час, водії виставляють не самостійно. Вони визначаються автоматично, за допомогою алгоритмів динамічного ціноутворення. Вартість рахує алгоритм динамічного ціноутворення, який працює в реальному часі та аналізує попит на поїздки і кількість доступних водіїв у конкретному районі.

"Система враховує поточний попит на поїздки та доступність водіїв у конкретному районі. Це дозволяє підтримувати баланс між потребами пасажирів та можливістю водіїв швидко прийняти замовлення", — розповів генеральний менеджер Bolt Сергій Павлик у коментарі Фокусу.

Тариф на таксі визначається автоматично, за допомогою алгоритмів динамічного ціноутворення

Водночас за його словами, хоча система працює автоматично та централізовано, алгоритм має обмеження. Йдеться про максимальний коефіцієнт, який може застосовуватися до вартості поїздки, але і ці обмеження є динамічними та можуть відрізнятися залежно від міста або певного регіону.

Зокрема, в компанії Uklon на запит редакції Фокуса розповіли, що алгоритм динамічного ціноутворення має запропонувати таку вартість, яку готовий заплатити пасажир і на яку погодиться водій.

В Україні сервіси таксі регулярно переглядають тарифи відповідно до ринкової ситуації Фото: З відкритих джерел

"Ми постійно переглядаємо тарифи відповідно до ринкової ситуації, щоб система гнучко реагувала на будь-які зміни. Також, звісно, ми враховуємо економічну ситуацію в цілому – зростання вартості пального, обслуговування автомобіля тощо", — додали в компанії.

Для того, щоб зменшити фінансове навантаження пасажирів, деякі сервіси запроваджують спеціальні акції. Наприклад, надають знижки для пасажирів, які приїздять до міст у нічний час.

Що впливає на вартість поїздки в таксі

Найголовнішим тут є співвідношення попиту та пропозиції. Якщо замовлень багато, а вільних водіїв у районі мало, ціна може зрости. До того ж, на тариф впливають:

час доби;

погодні умови;

ситуація з громадським транспортом;

збої або пікові навантаження, наприклад, після тимчасового припинення роботи метро.

Важливу роль відіграє й відстань. Сергій Павлик пояснив, що базовий тариф за кілометр може періодично переглядатися з урахуванням макроекономічної ситуації, зокрема інфляції.

Після початку повномасштабної війни до переліку основних факторів впливу на ціну додалися нові чинники, які впливають на дисбаланс попиту і пропозиції: обстріли, проблеми зі зв’язком, комендантська година.

"Стрибки" цін на таксі вже стали новою реальністю в Україні. Оскільки транспорті колапси у великих містах, особливо в Києві, можуть виникати ще й не один раз. Особливо після російських атак, які часто паралізують рух на дорогах. Зокрема, як днями зазначив експерт з енергетики Андріан Прокіп, спрогнозувати, що буде з графіками відключень світла далі, навесні та влітку, вкрай складно.

Хоча за ціноутворення відповідає спеціальний алгортим, який аналізує різні фактори, людський фактор також суттєво впливає на вартість поїздок. Йдеться і про самих водіїв таксі, які теж є відповідальними за створення умов ціноутворення.

Отже, тарифи на таксі формуються не водіями, а спеціальним алгоритмом, який аналізує різні фактори, головними з них є попит і пропозиція. Як показує приклад: у час пік, коли замовлень багато, а вільних водіїв мало, тарифи миттєво зростають, і пасажири змушені платити значно більше.

Раніше Фокус писав, що у січні 2026 року через введення надзвичайної ситуації в енергетиці, у більшості містах країни частково послабили обмеження на пересування. Це дозволило кільком сервісам відновити роботу цілодобового таксі після узгодження з міською владою.