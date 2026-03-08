Конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту курса доллара. Что будет происходить в середине марта на валютном рынке Украины?

Стремительный рост цен на бензин и ситуация на валютном рынке стали главными темами волнения украинцев за последнее время. В начале марта курс валют в Украине резко изменился: курс доллара на наличном рынке превысил психологическую отметку в 44 гривны, а курс евро демонстрировал нестабильную динамику.

Причиной резких изменений стало обострение конфликта на Ближнем Востоке. Из-за новостей о войне в Иране инвесторы начали переводить средства в доллар. Это отразилось и на украинском рынке валют.

Впрочем, эксперты отмечают, что несмотря на колебания, курс валют в Украине остается под контролем Национального банка, который продолжает политику управляемой девальвации гривны.

Валютный рынок Украины в период 9–15 марта — прогноз банкира

В середине марта валютный рынок Украины может войти в более стабильную фазу. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, период с 9 по 15 марта способен стать этапом перехода валютного рынка к более сбалансированной модели.

Валютный рынок Украины может перейти к более сбалансированной модели Фото: Pexels

В комментарии Фокусу эксперт пояснил, что после зимних месяцев структура спроса на валюту постепенно меняется. Зимой значительную часть валюты покупали импортеры энергоносителей, однако с завершением холодного периода их активность уменьшается, и это уменьшит давление на курс валют.

В то же время на рынке начинает расти предложение валюты. Это связано с тем, что аграрные компании активнее продают валютную выручку, готовясь к новой посевной кампании. Часть экспортных доходов поступает на межбанк, создавая дополнительную ликвидность.

"В результате спрос и предложение могут находиться в близких объемах, а в отдельные дни объем продажи валюты способен равняться или даже превышать спрос. Именно эта конъюнктура создает условия для рыночного равновесия без резких перекосов", — прояснил Тарас Лесовой.

Важную роль и в дальнейшем будет играть Национальный банк Украины. Регулятор работает в режиме так называемой управляемой гибкости, что позволяет быстро реагировать на избыточный спрос или резкие колебания.

"Регулятор не устраняется от рынка, а сохраняет возможность оперативного реагирования. В случае формирования избыточного спроса Нацбанк может применить валютные интервенции, однако базовый сценарий предполагает, что на следующей неделе рынок будет работать преимущественно в условиях саморегуляции", — подчеркнул банкир.

Кроме того, эксперт прогнозирует постепенное сближение курсов на межбанке и наличном рынке. По его словам, из-за снижения ажиотажа разница между курсами покупки и продажи валюты может сокращаться, что будет свидетельствовать о возвращении рынка к более стабильному и экономически обоснованному уровню.

Что будет происходить с курсом евро

Банкир рассказал, что динамика курса евро в ближайшее время будет зависеть от ситуации в мире. Сейчас глобальная экономика находится в состоянии повышенной волатильности, что влияет на соотношение основных валют.

Как пояснил Тарас Лесовой, ключевым фактором для формирования пары доллар-евро остается ситуация с безопасностью в мире, в частности развитие событий на Ближнем Востоке.

"Именно фактор безопасности определяет поведение инвесторов: доллар США воспринимается как базовый инструмент сохранения капитала, поэтому финансовые потоки концентрируются вокруг него, что поддерживает его курс. Ожидаем, что пара будет формироваться в пределах 1,155-1,175", — прогнозирует эксперт.

В то же время банкир отметил, что глобальные факторы, которые влияют на обе валюты, остаются сложными для точного прогнозирования, хотя сценарий резкого падения пока выглядит лишь теоретическими.

Прогнозные коридоры на валютном рынке с 9 по 15 марта

Показник Значення Коридори валютних змін (міжбанк) 42,5-43,35 грн / долар та 49-51 грн / євро Коридори валютних змін (готівковий ринок) 42,5-43,5 грн / долар; 49-51 грн / євро Щоденні курсові зміни Міжбанк — до 0,05-0,15 грн; комбанки — до 0,1-0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за 1 долар, до 0,2 грн за 1 євро; обмінники — до 0,6-1 грн на 1 долар, до 1-1,3 грн на 1 євро; комбанки — до 0,5-0,6 грн на 1 долар, до 0,8-1 грн на 1 євро Різниця курсів купівлі на готівковому ринку Комбанки — 0,2-0,3 грн за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро; пункти обміну — 0,3-0,5 грн за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро Різниця курсів продажу на готівковому ринку Комбанки — 0,1-0,2 грн за 1 долар, 0,2-0,3 грн за 1 євро; обмінні пункти — 0,3-0,5 грн за 1 долар, до 0,5 грн за 1 євро Середні тижневі курсові відхилення До 1-1,5% від початкового курсу тижня Різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку Залежно від валюти — 0,1-0,15 грн

*Таблица составлена на основе общей характеристики рынка со 2 по 8 марта директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового

Так, середина марта может пройти без хаотичных курсовых всплесков. Валютный рынок все больше будет опираться на реальный баланс спроса и предложения, а роль регулятора будет заключаться в сохранении стабильности и оперативном реагировании на потенциальные риски. Рынок, по мнению банкира, входит в фазу контролируемой предсказуемости с минимальной амплитудой колебаний.

Валютный рынок под давлением геополитических событий: что происходило в начале марта

Геополитическая ситуация быстро отразилась на мировых финансовых рынках. Как пояснил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, инвесторы начали массово переходить в доллар.

После новостей о военной операции США и Израиля против Ирана евро подешевело на 0,8%, а фунт почти на 1%. В то же время доллар приобрел большую популярность среди инвесторов, которым нужно было "припарковать деньги".

Мировые тенденции укрепления доллара и удешевления евро быстро отразились и на валютном рынке Украины. В течение первой недели марта украинцы наблюдали стремительный рост курса доллара, тогда как курс евро вел себя менее предсказуемо.

Вследствие войны в Иране произошел резкий рост курса доллара в Украине

В период со 2 по 6 марта курс валют в Украине двигался преимущественно вверх. Национальный банк проводил политику управляемой девальвации гривны и корректировал официальные показатели. В результате курс доллара вырос с 43,09 до 43,80 гривны.

За одну неделю доллар подорожал на 71 копейку Фото: Скриншот

Зато ситуация с европейской валютой была более неоднозначной. В начале недели курс евро заметно снижался. Однако уже 5 марта регулятор изменил подход к корректировке стоимости валюты, после чего евро начал постепенно восстанавливать позиции.

В первые дни марта евро демонстрировало многодневное падение Фото: Скриншот

Если в начале недели (2 марта) официальный курс евро составлял 50,86 гривни, то в конце он вырос до 50,90 гривни. Поэтому, несмотря на краткосрочное падение в течение нескольких дней, в итоге европейская валюта завершила неделю с незначительным ростом.

Напомним, ситация на Ближнем Востоке повлияла и на стоимость бензина в Украине. В Раде считают: если Антимонопольный комитет не сможет контролировать рынок, цены на топливо могут вырасти до 150 гривен за литр.