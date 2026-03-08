Конфлікт на Близькому Сході призвів до різкого зростання курсу долара. Що відбуватиметься в середині березня на валютному ринку України?

Стрімке зростання цін на бензин та ситуація на валютному ринку стали головними темами хвилювання українців за останній час. На початку березня курс валют в Україні різко змінився: курс долара на готівковому ринку перевищив психологічну позначку у 44 гривні, а курс євро демонстрував нестабільну динаміку.

Причиною різких змін стало загострення конфлікту на Близькому Сході. Через новини про війну в Ірані інвестори почали переводити кошти у долар. Це відобразилося й на українському ринку валют.

Втім, експерти наголошують, що попри коливання курс валют в Україні залишається під контролем Національного банку, який продовжує політику керованої девальвації гривні.

Валютний ринок України у період 9–15 березня — прогноз банкіра

У середині березня валютний ринок України може увійти у більш стабільну фазу. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, період з 9 по 15 березня здатен стати етапом переходу валютного ринку до більш збалансованої моделі.

Валютний ринок України може перейти до більш збалансованої моделі

У коментарі Фокусу експерт пояснив, що після зимових місяців структура попиту на валюту поступово змінюється. Взимку значну частину валюти купували імпортери енергоносіїв, однак із завершенням холодного періоду їхня активність зменшується, і це зменшить тиск на курс валют.

Водночас на ринку починає зростати пропозиція валюти. Це пов’язано з тим, що аграрні компанії активніше продають валютну виручку, готуючись до нової посівної кампанії. Частина експортних доходів надходить на міжбанк, створюючи додаткову ліквідність.

"У результаті попит і пропозиція можуть перебувати в близьких обсягах, а в окремі дні обсяг продажу валюти здатен дорівнювати або навіть перевищувати попит. Саме ця кон’юнктура створює умови для ринкової рівноваги без різких перекосів", — прояснив Тарас Лєсовий.

Важливу роль і надалі відіграватиме Національний банк України. Регулятор працює в режимі так званої керованої гнучкості, що дає змогу швидко реагувати на надлишковий попит або різкі коливання.

"Регулятор не усувається від ринку, а зберігає можливість оперативного реагування. У разі формування надлишкового попиту Нацбанк може застосувати валютні інтервенції, однак базовий сценарій передбачає, що наступного тижня ринок працюватиме переважно в умовах саморегуляції", — наголосив банкір.

Крім того, експерт прогнозує поступове зближення курсів на міжбанку та готівковому ринку. За його словами, через зниження ажіотажу різниця між курсами купівлі та продажу валюти може скорочуватися, що свідчитиме про повернення ринку до більш стабільного та економічно обґрунтованого рівня.

Що відбуватиметься з курсом євро

Банкір розповів, що динаміка курсу євро найближчим часом буде залежати від ситуації у світі. Нині глобальна економіка перебуває у стані підвищеної волатильності, що впливає на співвідношення основних валют.

Як пояснив Тарас Лєсовий, ключовим чинником для формування пари долар-євро залишається безпекова ситуація у світі, зокрема розвиток подій на Близькому Сході.

"Саме чинник безпеки визначає поведінку інвесторів: долар США сприймається як базовий інструмент збереження капіталу, тому фінансові потоки концентруються навколо нього, що підтримує його курс. Очікуємо, що пара формуватиметься в межах 1,155-1,175", — прогнозує експерт.

Водночас банкір зазначив, що глобальні чинники, які впливають на обидві валюти, залишаються складними для точного прогнозування, хоча сценарій різкого падіння наразі виглядає лише теоретичними.

Прогнозні коридори на валютному ринку з 9 по 15 березня

Показник Значення Коридори валютних змін (міжбанк) 42,5-43,35 грн / долар та 49-51 грн / євро Коридори валютних змін (готівковий ринок) 42,5-43,5 грн / долар; 49-51 грн / євро Щоденні курсові зміни Міжбанк — до 0,05-0,15 грн; комбанки — до 0,1-0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за 1 долар, до 0,2 грн за 1 євро; обмінники — до 0,6-1 грн на 1 долар, до 1-1,3 грн на 1 євро; комбанки — до 0,5-0,6 грн на 1 долар, до 0,8-1 грн на 1 євро Різниця курсів купівлі на готівковому ринку Комбанки — 0,2-0,3 грн за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро; пункти обміну — 0,3-0,5 грн за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро Різниця курсів продажу на готівковому ринку Комбанки — 0,1-0,2 грн за 1 долар, 0,2-0,3 грн за 1 євро; обмінні пункти — 0,3-0,5 грн за 1 долар, до 0,5 грн за 1 євро Середні тижневі курсові відхилення До 1-1,5% від початкового курсу тижня Різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку Залежно від валюти — 0,1-0,15 грн

*Таблицю складено на основі загальної характеристики ринку з 2 по 8 березня директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового

Так, середина березня може пройти без хаотичних курсових сплесків. Валютний ринок дедалі більше спиратиметься на реальний баланс попиту та пропозиції, а роль регулятора полягатиме у збереженні стабільності та оперативному реагуванні на потенційні ризики. Ринок, на думку банкіра, входить у фазу контрольованої передбачуваності з мінімальною амплітудою коливань.

Валютний ринок під тиском геополітичних подій: що відбувалося на початку березня

Геополітична ситуація швидко відобразилася на світових фінансових ринках. Як пояснив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, інвестори почали масово переходити у долар.

Після новин про військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану євро подешевшало на 0,8%, а фунт майже на 1%. Водночас долар набув більшої популярності серед інвесторів, яким потрібно було "припаркувати гроші".

Світові тенденції зміцнення долара та здешевлення євро швидко відобразилися і на валютному ринку України. Протягом першого тижня березня українці спостерігали стрімке зростання курсу долара, тоді як курс євро поводився менш передбачувано.

Внаслідок війни в Ірані відбулося різке зростання курсу долара в Україні

У період з 2 по 6 березня курс валют в Україні рухався переважно вгору. Національний банк проводив політику керованої девальвації гривні та коригував офіційні показники. У результаті курс долара зріс із 43,09 до 43,80 гривні.

За один тиждень долар подорожчав на 71 копійку Фото: Скриншот

Натомість ситуація з європейською валютою була більш неоднозначною. На початку тижня курс євро помітно знижувався. Однак уже 5 березня регулятор змінив підхід до коригування вартості валюти, після чого євро почав поступово відновлювати позиції.

У перші дні березня євро демонструвало кількаденне падіння Фото: Скриншот

Якщо на початку тижня (2 березня) офіційний курс євро становив 50,86 гривні, то наприкінці він зріс до 50,90 гривні. Тому, попри короткострокове падіння протягом кількох днів, у результаті європейська валюта завершила тиждень із незначним зростанням.

Нагадаємо, ситація на Близькому Сході вплинула й на вартість бензину в Україні. У Раді вважають: якщо Антимонопольний комітет не зможе контролювати ринок, ціни на пальне можуть зрости до 150 гривень за літр.