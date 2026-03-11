Цены на газ взлетят: крупнейшие энергокомпании сделали тревожное заявление
Из-за остановки производства сжиженного газа в Катаре Shell и TotalEnergies предупредили о форс-мажоре. Аналитики не исключают резкого скачка цен на газ.
Крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа Shell объявил форс-мажор для своих клиентов из-за перебоев с поставками LNG из Катара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Компания заявила о форс-мажоре в отношении партий сжиженного газа, которые она закупает у QatarEnergy и перепродает клиентам по всему миру. Такой шаг означает, что Shell временно не может выполнять контрактные обязательства из-за обстоятельств, которые не зависят от нее.
На прошлой неделе Катар, являющийся вторым в мире экспортером LNG, объявил об остановке производства на заводе мощностью 77 млн тонн в год, после чего также заявил о форс-мажоре в отношении поставок.
В самой Shell от комментариев воздержались.
По словам источников, другие покупатели катарского сжиженного газа, в частности TotalEnergies и ряд азиатских компаний, также получили сообщение о форс-мажоре от Катара и предупредили своих клиентов, что не смогут продавать LNG из этой страны, пока предприятия остаются остановленными.
События вне контроля: когда восстановят нормальные поставки газа
В то же время источник, близкий к TotalEnergies, отметил, что французская компания пока не объявляла форс-мажор. Такой механизм используется для описания событий вне контроля компании. Речь идет о природных катастрофах, например. Это позволяет временно освободиться от выполнения контрактов без штрафов.
Shell и TotalEnergies имеют долгосрочное партнерство с QatarEnergy и участвуют в масштабном проекте расширения месторождения North Field, который должен увеличить производственные мощности до 2027 года.
По оценкам аналитиков, Shell ежегодно получает около 6,8 млн тонн катарского LNG, тогда как TotalEnergies — примерно 5,2 млн тонн.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби ранее заявил, что даже в случае немедленного завершения войны возвращение к нормальному снабжению может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.Важно
По информации источников Reuters, в сообщениях клиентам указано, что поставки LNG в марте не пострадают, однако последствия перебоев могут начать ощущаться уже с апреля.
Ранее Фокус писал, что в Британии запасов газа осталось на 2 дня, а в Европе лишь на несколько недель. Поэтому война в Иране грозит миру газовым дефицитом, эксперты отмечают, что военная операция США и Израиля в Иране стала главным фактором, влияющим на поставки газа.
Напомним, цены на топливо в Украине, что обсуждают в последние дни, контролирует правительство. Оно решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке. Для стабилизации ситуации был введен ряд мер, которые должны сдержать рост цен на бензин на АЗС.