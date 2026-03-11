Через зупинення виробництва скрапленого газу в Катарі Shell і TotalEnergies попередили про форс-мажор. Аналітики не виключають різкого стрибка цін на газ.

Найбільший у світі трейдер скрапленого природного газу Shell оголосив форс-мажор для своїх клієнтів через перебої з постачанням LNG із Катару. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Компанія заявила про форс-мажор щодо партій скрапленого газу, які вона закуповує у QatarEnergy та перепродає клієнтам по всьому світу. Такий крок означає, що Shell тимчасово не може виконувати контрактні зобов’язання через обставини, які не залежать від неї.

Минулого тижня Катар, що є другим у світі експортером LNG, оголосив про зупинення виробництва на заводі потужністю 77 млн тонн на рік, після чого також заявив про форс-мажор щодо постачань.

У самій Shell від коментарів утрималися.

За словами джерел, інші покупці катарського скрапленого газу, зокрема TotalEnergies та низка азійських компаній, також отримали повідомлення про форс-мажор від Катару і попередили своїх клієнтів, що не зможуть продавати LNG з цієї країни, поки підприємства залишаються зупиненими.

Світовий енергоринок напружений

Водночас джерело, близьке до TotalEnergies, зазначило, що французька компанія наразі не оголошувала форс-мажор. Такий механізм використовується для опису подій поза контролем компанії. Йдеться про природні катастрофи, наприклад. Це дає змогу тимчасово звільнитися від виконання контрактів без штрафів.

Shell і TotalEnergies мають довгострокове партнерство з QatarEnergy та беруть участь у масштабному проєкті розширення родовища North Field, який має збільшити виробничі потужності до 2027 року.

За оцінками аналітиків, Shell щороку отримує орієнтовно 6,8 млн тонн катарського LNG, тоді як TotalEnergies — приблизно 5,2 млн тонн.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі раніше заявив, що навіть у разі негайного завершення війни повернення до нормального постачання може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

За інформацією джерел Reuters, у повідомленнях клієнтам зазначено, що постачання LNG у березні не постраждають, однак наслідки перебоїв можуть почати відчуватися вже з квітня.

Раніше Фокус писав, що у Британії запасів газу залишилося на 2 дні, а в Європи лише на кілька тижнів. Тож війна в Ірані загрожує світу газовим дефіцитом. Експерти зазначають, що воєнна операція США та Ізраїлю в Ірані стала головним чинником, що впливає на постачання газу.

