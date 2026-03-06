Словаччина веде перемовини з "Газпромом" щодо збільшення імпорту, — Reuters

Словацька національна газова компанія SPP веде перемовини з російською компанією "Газпром" щодо збільшення постачання газу з РФ до Словаччини на 2026 та 2027 рік. Загалом російський газ зможе покривати до 100% потреб країни на наступні 2 роки.

Перемовини ведуться напередодні запровадження Євросоюзом заборони на закупівлю російського газу. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

У Євросоюзі за останній тиждень ціни на газ зросли на 50%. Це сталося через призупинення експорту Катаром скрапленого природного газу, що пов'язано з початком військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Водночас перемовини Словаччини розпочалися ще до початку цієї операції, повідомляють джерела. Якщо перемовини будуть успішними, то Росія закриватиме 100% потреб Братислави на 2026 та 2027 роки.

У 2025 році Словаччина почала імпортувати російський газ через Туреччину, однак поставки обмежені пропускною спроможністю трубопроводу.

Контракт SPP на постачання російського газу діє до 2034 року.

Водночас у Євросоюзі забороняють збільшення обсягів постачання російського газу. Ці заходи є частиною більшої стратегії відмови від газу з РФ. Водночас деякі поправки до чинних контрактів можуть бути внесені, однак вони мають бути оцінені Міністерством економіки Словаччини.

Крім того, за правилами ЄС країни повинні перестати імпортувати російський СПГ до кінця цього року. Поставки трубопроводом можуть тривати до 1 листопада 2027 року, однак лише за умови, що країна має проблеми з заповненням сховищ газом з інших джерел.

Серед альтернатив, які наразі розглядають в Словаччині, — імпорт СПГ через Польщу, Німеччину та Італію. Загалом до Братислави надійшло близько 20 пропозицій щодо поставок газу після 2027 року.

Наприкіні січня стало відомо про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області. Офіційно влада не коментувала, що було уражено російськими дронами. Однак профільне видання Enkorr з'ясувало, що під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Міністерство закордонних справ України 12 лютого заявило, що постачання російської нафти, призначеної для Східної Європи і транзиту через українську частину нафтопроводу "Дружба", було припинено з 27 січня через російську атаку.

Після чого Роберт Фіцо пригрозив Україні припиненням співпраці у сфері енергопостачання, якщо Україна не відновить постачання російської нафти до Словаччини.

У Міністерстві закордонних справ України заявили що глава Словаччини та Угорщини поводяться, як "наркомани".

23 лютого Роберт Фіцо повідомив, що аварійне постачання електроенергії до України припиняється. За його словами, допомога українській енергосистемі більше не надаватиметься до відновлення транзиту нафти.

Утім, можливе припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини не створює загрози для стабільності об’єднаної енергосистеми України. Як пояснювали в НЕК "Укренерго", такі поставки використовувалися рідко та в дуже обмеженому обсязі, тому їх відсутність не вплине на роботу енергетичної системи.