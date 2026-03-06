Словакия ведет переговоры с "Газпромом" по увеличению импорта, — Reuters

Словацкая национальная газовая компания SPP ведет переговоры с российской компанией "Газпром" по увеличению поставок газа из РФ в Словакию на 2026 и 2027 год. В общем российский газ сможет покрывать до 100% потребностей страны на следующие 2 года.

Переговоры ведутся накануне введения Евросоюзом запрета на закупку российского газа. Об этом говорится в материале Reuters.

В Евросоюзе за последнюю неделю цены на газ выросли на 50%. Это произошло из-за приостановки экспорта Катаром сжиженного природного газа, что связано с началом военной операции США и Израиля против Ирана.

В то же время переговоры Словакии начались еще до начала этой операции, сообщают источники. Если переговоры будут успешными, то Россия будет закрывать 100% потребностей Братиславы на 2026 и 2027 годы.

В 2025 году Словакия начала импортировать российский газ через Турцию, однако поставки ограничены пропускной способностью трубопровода.

Контракт SPP на поставку российского газа действует до 2034 года.

В то же время в Евросоюзе запрещают увеличение объемов поставок российского газа. Эти меры являются частью большей стратегии отказа от газа из РФ. В то же время некоторые поправки в действующие контракты могут быть внесены, однако они должны быть оценены Министерством экономики Словакии.

Кроме того, по правилам ЕС страны должны перестать импортировать российский СПГ до конца этого года. Поставки по трубопроводу могут продолжаться до 1 ноября 2027 года, однако лишь при условии, что страна имеет проблемы с заполнением хранилищ газом из других источников.

Среди альтернатив, которые сейчас рассматривают в Словакии, — импорт СПГ через Польшу, Германию и Италию. Всего в Братиславу поступило около 20 предложений по поставкам газа после 2027 года.

В конце января стало известно об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами. Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Министерство иностранных дел Украины 12 февраля заявило, что поставки российской нефти, предназначенной для Восточной Европы и транзита через украинскую часть нефтепровода "Дружба", были прекращены с 27 января из-за российской атаки.

После чего Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением сотрудничества в сфере энергоснабжения, если Украина не возобновит поставки российской нефти в Словакию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили что глава Словакии и Венгрии ведут себя, как "наркоманы".

23 февраля Роберт Фицо сообщил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину прекращаются. По его словам, помощь украинской энергосистеме больше не будет предоставляться до восстановления транзита нефти.

Впрочем, возможное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не создает угрозы для стабильности объединенной энергосистемы Украины. Как объясняли в НЭК "Укрэнерго", такие поставки использовались редко и в очень ограниченном объеме, поэтому их отсутствие не повлияет на работу энергетической системы.