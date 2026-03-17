Украина делает шаг к Единой зоне платежей в евро (SEPA), но новые изменения снова вызвали беспокойство, в частности относительно банковской тайны. Фокус выяснил, сохранится ли в Украине понятие "банковская тайна" после принятия новых норм и станет ли финмониторинг еще более строгим.

Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект №14327, который должен приблизить Украину к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Впрочем, документ в очередной раз вызвал беспокойство, ведь речь идет не только о евроинтеграции, но и о формировании новой системы финансового контроля. В частности, должен появиться единый реестр счетов и сейфов и институт финансовых обличителей. Поэтому этот законопроект многие воспринимают как потенциальную отмену банковской тайны. Фокус вместе с экспертами выяснил, действительно ли это так.

Единый реестр счетов и индивидуальных сейфов физических лиц — что предусматривает законопроект №14327

Наиболее резонансной нормой, которую содержит проект №14327, является создание Реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Фактически это будет централизованная база, которая будет фиксировать:

Відео дня

где именно открыт счет или сейф;

когда он был создан;

кто является его владельцем.

Реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц будет содержать только базовую информацию о владельце

Этот механизм упростит работу правоохранителям: если сейчас им нужно отправлять запросы в каждый банк отдельно, после принятия законопроекта они смогут быстро получать информацию через единый инструмент. Так, доступ к реестру получат:

налоговая служба;

Госфинмониторинг;

правоохранительные органы (СБУ, НАБУ, ГБР, полиция);

прокуратура;

исполнительная служба.

Банки также будут обязаны предоставлять Министерству финансов информацию о счетах лиц, которые получают или претендуют на социальные выплаты.

Важно

Однако украинцев призывают не драматизировать ситуацию. Как пояснил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА в комментарии Фокусу, идея реестров не "карательная", речь идет о техническом упорядочении данных. И это, по его словам, не означает предоставление государству доступа к банковской тайне в ее традиционном понимании.

"Подобные реестры работают во многих странах ЕС. Они не разрушают приватности, они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц", — пояснил банкир.

Сергей Мамедов добавил, что в реестре будет содержаться только базовая информация: IBAN, банк и данные владельца счета, без сведений об остатках или движении средств. Доступ к нему будут иметь только уполномоченные органы и банки в рамках закона.

Реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц будет содержать только базовую информацию. Данные об остатках или движении средств на счетах, а также содержимое сейфов не будут разглашаться

Также будут фиксироваться минимальные данные о сейфах: клиент, банк и срок пользования, без информации о содержании или доступе. Для банков это техническая передача данных, а для клиентов условия не меняются, ведь сейфы остаются частными, в то же время государство может только законно подтвердить факт их использования.

Зачем СБУ и другим органам доступ к банковским данным

Украинцы опасаются, что расширение доступа правоохранительных органов к информации о счетах фактически приведет к отмене банковской тайны. Впрочем, законопроект №14327 не предусматривает новые полномочия, а лишь меняет механизм взаимодействия между государственными органами.

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко в комментарии Фокусу объяснила, что нововведение заключается в том, что правоохранители смогут направлять запросы на получение информации в центральный орган исполнительной власти. Это упрощает и ускоряет процесс, но не делает их "новыми контролерами" банковской системы.

Эти органы и сейчас являются частью системы, которая борется с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями

"Здесь важно понимать роль финансового мониторинга. Госфинмониторинг сам не расследует преступления и не заменяет следователей. Его задача — заметить подозрительную финансовую операцию, проанализировать ее и передать материалы тем органам, которые уже имеют право проводить расследование или другие проверки в рамках закона. То есть финмониторинг выявляет возможную проблему, а дальше к делу подключаются правоохранители", — рассказала эксперт.

Поэтому участие СБУ и других органов в системе, которую предусматривает закон о финмониторинге, не случайно. Речь идет о ситуациях, когда финансовые операции могут быть связаны с..:

финансированием терроризма;

угрозами государственной безопасности;

обходом санкций;

другими финансовыми преступлениями.

В таких случаях финмониторинг фактически выступает "сигнальной системой", которая выявляет риск, а правоохранительные органы уже реагируют и проводят проверки в пределах своих полномочий.

Важно

"Суть в том, что СБУ и другие правоохранительные органы хотят видеть эти данные о счетах и сейфах не для банковского надзора, а для того, чтобы быстрее и точнее реагировать на подозрительные финансовые схемы", — подытожила Марина Павленко.

Усиление финансового мониторинга — увеличится ли количество заблокированных счетов

Законопроект №14327 предусматривает усиление финмониторинга и его адаптацию к европейским стандартам, в частности требованиям FATF и правилам SEPA. Хотя люди воспринимают это как попытку установить контроль над всеми финансовыми операциями, банкир говорит, что закон о финмониторинге предлагает сделать систему более технологичной. Речь идет о:

централизацию данных;

стандартизацию форматов отчетности;

интеграцию с европейскими системами.

По словам Сергея Мамедова, это позволит не только выполнить требования ЕС, но и уменьшит количество безосновательных блокировок счетов. Произойдет повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансовыми злоупотреблениями.

Законопроект №14327 должен уменьшить количество безосновательных блокировок счетов

Он уточнил, что ключевое изменение заключается в переходе от формального контроля к рискоориентированному. После присоединения к SEPA переводы в евро будут происходить по единым правилам, что позволит банкам точнее выявлять подозрительные операции без осложнений для клиентов.

"Финмониторинг становится "умнее", а не жестче. Банк не смотрит на каждый платеж под микроскопом, а реагирует только тогда, когда операция действительно выбивается из нормального финансового поведения клиента. Для большинства людей и бизнеса ничего не изменится", — пояснил Мамедов.

Законопроект №14327 предусматривает усиление финмониторинга, но для большинства людей и бизнеса ничего не изменится

Банкир также напомнил, что в Украине определенные инструменты усиленного контроля действуют с 2025 года, в частности:

порог обязательной проверки на уровне 400 тыс. грн;

действуют ограничения на карточные переводы в пределах 50-100 тыс. грн в месяц.

При этом, по оценкам банкиров, такие ограничения не затрагивают более 95% держателей карт. Эксперт заметил, что даже небольшие операции могут привлечь внимание банка, но лишь в случае, если они имеют подозрительный вид, например, резкий рост активности или большое количество мелких переводов от разных лиц.

Институт обличителей: будет больше прозрачности или риск давления на бизнес

Законопроект о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро предусматривает формирование института "обличителя в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов". Фактически это должно расширить трудовые и процессуальные нормы, приравнивая таких информаторов к обличителям коррупции. Речь идет о людях, которые сообщают о нарушении правил AML или подозрительных финансовых операциях. И государство предлагает им беспрецедентный уровень защиты, а именно:

их нельзя будет уволить или наказать за такие сообщения;

в случае конфликта именно работодатель должен доказать отсутствие давления. Нужно будет доказывать, что депремирование или увольнение не было местью;

будет предоставляться бесплатная правовая помощь;

возможность получить статус "обличителя" даже после увольнения или еще на этапе собеседования.

То есть законопроект №14327 существенно расширяет круг людей, которые могут сообщать о нарушениях в финансовой сфере. А высокий уровень гарантий защиты способен стимулировать их активнее пользоваться этим правом. Не приведет ли это к увеличению количества заявлений работников против работодателей?

Важно

"Введение института обличителя само по себе не означает автоматического роста количества безосновательных заявлений против работодателей. В то же время объективный анализ показывает, что количество сообщений действительно может увеличиться", — рассказала Мария Конрадий, адвокат-партнер Lawyer HUB в комментарии Фокусу.

Это, по ее словам, связано с четкими гарантиями защиты от преследования для тех, кто сообщает о нарушениях. В то же время опасения относительно безосновательных обвинений часто недооценивают сложность самой процедуры финансового мониторинга, которая предусматривает предоставление конкретных фактов, подлежащих проверке соответствующими органами.

Количество заявлений против работодателей может вырасти из-за новых гарантий защиты от преследования

"Сам процесс проверки и расследования, а также потенциальные репутационные потери для бизнеса, могут иметь серьезные негативные последствия еще до официального опровержения ложных обвинений. Поэтому риск системных злоупотреблений будет зависеть от эффективности процедур проверки и ответственности за заведомо ложные сообщения", — рассказала эксперт.

Мария Конрадий не исключает, что этот механизм может создать в коллективах атмосферу тотального недоверия, где граница между настоящим разоблачением правонарушения и простой местью может стать слишком размытой.

Поэтому, принятие законопроекта №14327, по словам экспертов, не навредит законопослушным гражданам. Централизованные реестры и институт обличителя помогут сделать финансовый мониторинг более прозрачным и эффективным, при этом не нарушая традиционной банковской тайны.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине банки усилили проверки предпринимателей через финансовый мониторинг, чтобы бороться с уклонением от налогообложения. Эксперты отмечают, что обычно это не создает трудностей для прозрачного бизнеса с логичными операциями.