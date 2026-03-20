Отопительный сезон начнется раньше: когда отключат теплоснабжение украинцам, — нардеп

В Украине отопительный сезон начнется раньше, чем обычно — теплоснабжение может быть прекращено уже 28 марта.

Такое решение было принято "Нафтогазом", и это является вынужденной мерой. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире "Новости. LIVE".

По его словам "Нафтогаз" уже разослал письма с сообщением о том, что с 28 марта прекратятся поставки газа всем теплокоммунэнерго страны. Он объяснил это тем, что предприятия не гасят свои долги.

"Что автоматом приведет к окончанию, как я понимаю, отопительного сезона. Поэтому внимательно смотрим на термометры, на прогнозы погоды, на электричество. Потому что нам надо будет еще догреваться обычно. Но таковы реалии", — пояснил нардеп.

Відео дня

В Николаеве отопительный сезон закончится еще раньше

Накануне стало известно, что первым городом, где было решено закончить отопительный сезон, стал Николаев. Там с 24 марта прекратится подача тепла на всех объектах, кроме учреждений социальной сферы. Теплоснабжение могут продолжить в детских садах, больницах, роддомах и амбулаториях по отдельным обращениям соответствующих управлений.

В то же время там отметили, что для отключения отопления теплоснабжающие предприятия и потребители будут иметь 5 дней. Причиной стало то, что по состоянию на 18 марта среднесуточная температура воздуха превышала +8 в течение трех дней подряд.

Напомним, в начале февраля стало известно, что из-за разрушения Дарницкой ТЭЦ жители Троещины остались без теплоснабжения до конца отопительного сезона.

В конце того же месяца в часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после обстрелов россиян, начали возвращать тепло.

В то же время Украина уже начала формирование запасов газа в подземных хранилищах в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Также планируется увеличить импорт газа из-за рубежа.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко объяснял, почему модульные котельные полностью не решают проблему отопления. В то же время они решают проблему там, где для этого есть условия — например, в современных ЖК.