Опалювальний сезон почнеться раніше: коли вимкнуть теплопостачання українцям, — нардеп

В Україні опалювальний сезон розпочнеться раніше, ніж зазвичай — теплопостачання може бути припинено вже 28 березня.

Таке рішення було ухвалене "Нафтогазом", і це є вимушеним заходом. Про це заявив народний депутат з фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в етері "Новини. LIVE".

За його словами "Нафтогаз" вже розіслав листи із повідомленням про те, що з 28 березня припиниться постачання газу всім теплокомуненерго країни. Він пояснив це тим, що підприємства не гасять свої борги.

"Що автоматом призведе до закінчення, як я розумію, опалювального сезону. Тому уважно дивимося на термометри, на прогнози погоди, на електрику. Бо нам треба буде ще догріватися зазвичай. Але такі реалії", — пояснив нардеп.

Відео дня

У Миколаєві опалювальний сезон закінчиться ще раніше

Напередодні стало відомо, що першим містом, де було вирішено закінчити опалювальний сезон, став Миколаїв. Там з 24 березня припиниться подача тепла на всіх об’єктах, окрім закладів соціальної сфери. Теплопостачання можуть продовжити у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями відповідних управлінь.

Водночас там наголосили, що для відключення опалення теплопостачальні підприємства та споживачі матимуть 5 днів. Причиною стало те, що станом на 18 березня середньодобова температура повітря перевищувала +8 упродовж трьох днів поспіль.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що через руйнування Дарницької ТЕЦ мешканці Троєщини залишилися без теплопостачання до кінця опалювального сезону.

У кінці того ж місяця у частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після обстрілів росіян, почали повертати тепло.

Водночас Україна вже розпочала формування запасів газу в підземних сховищах у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Також планується збільшити імпорт газу з-за кордону.

Раніше експерт з питань ЖКГ Олег Попенко пояснював, чому модульні котельні повністю не вирішують проблему опалення. Водночас вони вирішують проблему там, де для цього є умови — наприклад, в сучасних ЖК.