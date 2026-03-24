Несмотря на военное положение украинцы имеют право на ежегодный отпуск, но с определенными нюансами. Фокус вместе с адвокатом разобрался, как именно сегодня работает система отпусков и на что стоит обратить внимание украинцам.

Сезон отпусков в Украине традиционно стартует в мае и продлится до сентября. Несмотря на военное положение, право на ежегодный отдых для работников остается гарантированным — не менее 24 календарных дней. Впрочем, правила начисления отпускных, сроки их выплаты и даже продолжительность отдыха могут иметь свои особенности.

Как изменились правила отпусков в Украине во время военного положения — объяснение адвоката

Правила предоставления отпусков в Украине во время военного положения определяются законом №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он не отменяет базового права работников на отдых, однако существенно расширяет полномочия работодателей.

В частности, компании могут ограничивать предоставление отпусков, если этого требуют условия военного времени, например, из-за производственной необходимости или критической важности работника для работы предприятия.

Кроме того, закон устанавливает предельную продолжительность ежегодного отпуска — не более 24 календарных дней в год. То есть, если раньше работник имел право на более длинный отдых, в период военного положения он может быть сокращен.

Адвокат Юлия Антонюк в комментарии Фокусу также напомнила, что во время военного положения в Украине праздничные и нерабочие дни больше не "добавляются" к отпуску, а учитываются как обычные календарные дни. Соответственно, фактическая продолжительность отдыха может быть меньше, чем в довоенный период.

Во время действия военного положения действует закон №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который позволяет работодателю ограничивать продолжительность ежегодного отпуска до 24 календарных дней

Отпускные в Украине — как начисляют и когда выплачивают

В Украине механизм начисления отпускных четко регламентирован государством. Расчет осуществляется в соответствии с Порядком №100, который определяет правила исчисления средней заработной платы.

Как объяснила адвокат Юлия Антонюк, для расчета используется средняя заработная плата работника за последние 12 календарных месяцев перед отпуском. Если же человек работает меньше года, во внимание принимается фактически отработанный период.

"Средняя зарплата определяется путем деления общей суммы выплат за расчетный период на количество календарных дней этого периода, после чего умножается на количество дней отпуска", — рассказала адвокат.

Чем стабильнее и выше были доходы в течение года, тем больше будет сумма отпускных

Антонюк также отметила, что при расчете средней зарплаты учитываются:

основная заработная плата;

премии;

надбавки и доплаты;

индексация и другие регулярные выплаты.

"То есть все выплаты, которые входят в фонд оплаты труда, включаются в расчет отпускных", — добавила эксперт.

В то же время украинское законодательство определяет и сроки выплат. Работник должен получить деньги еще до выхода на отдых — не позднее чем за три календарных дня до отпуска. Адвокат обратила внимание, что это регулируется статьей 115 КЗоТ и статьей 21 закона "Об отпусках".

Увольнение и отпуск — что будет с неиспользованными днями

Если работник увольняется и не успел использовать все дни ежегодного отпуска, они не "сгорают". За них должны заплатить.

Юлия Антонюк объяснила, что в день увольнения работодатель обязан провести полный расчет с работником, в частности выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.

Это правило действует не только при увольнении. Компенсацию работодатель также должен выплатить, если работника переводят на другое предприятие.

Может ли ФЛП уйти в ежегодный отпуск — объяснение адвоката

Для физических лиц-предпринимателей в Украине существуют свои правила относительно отпуска. Поскольку ФЛП не является наемным работником, на них не распространяется право на оплачиваемый отпуск, предусмотренное трудовым законодательством.

Но как тогда организовать отдых предпринимателям?

ФЛП могут самостоятельно решать, когда и на сколько ему идти в отпуск. По словам адвоката, на время отдыха предприниматель может:

временно приостановить деятельность;

передать выполнение услуг работникам или партнерам;

оформить временное отсутствие из-за налоговой отчетности.

В то же время даже во время отдыха предприниматели не освобождаются от обязанностей перед государством. Они должны и в дальнейшем платить ЕСВ, подавать отчетность и платить налоги, если бизнес официально не остановлен.

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной Раде рассматривают проект нового Трудового кодекса №14386, зарегистрированный в январе 2026 года. Он должен обновить правила труда в соответствии с современными экономическими реалиями и директивами ЕС. Это вызвало немалое количество обсуждений относительно потенциальных изменений в сфере труда. В частности, политический эксперт Игорь Попов обратил внимание, что большинство положений документа предусмотрены в пользу работодателей, тогда как права работников значительно ограничиваются.

В СМИ также появилась информация о якобы сокращении декретного отпуска в Украине. Однако адвокаты уточнили, что это не соответствует действительности: кодекс лишь вводит новый вид оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, не меняя действующую систему декретных выплат.