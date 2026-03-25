Виктор Орбан перекрывает газ для Украины. И это довольно критично, ведь речь идет о 45% импорта.

Украина теряет 45% импорта газа, если намерения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить поставки газа поддержат в его стране. Как пояснила в комментарии Фокусу старший экономист ЦЭС Наталья Колесниченко, это довольно критический объем, ведь только в 2025 году через Венгрию зашло 2,9 млрд м³ газа.

И хотя Украина может рассмотреть другие варианты поставок, они будут по меньшей мере дороже.

"Эти объемы можно заместить импортом через другие пропускные точки — прежде всего Словакию и Польшу, или Трансбалканский газовый коридор. В то же время транспортировка газа через альтернативные точки может оказаться дороже, а также может потребовать заключения новых контрактов и т.д.", — отметила Наталья Колесниченко.

Заявления Орбана прозвучали на фоне напряженности вокруг транзита энергоресурсов РФ

Ультиматум Орбана по газу для Украины

Отметим, что о прекращении поставок газа в Украину Виктор Орбан заявил сегодня, 25 марта. По его словам, правительство Венгрии рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. Он также отметил, что страна намерена сосредоточиться на накоплении собственных запасов газа.

"Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а тот объем газа, который останется в Венгрии, будет храниться в Венгрии", — заявил Орбан.

Он в очередной раз обвинил Украину в блокировании транзита российской нефти и фактически выдвинул ультиматум.

"Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии", — заявил он.

Также венгерский премьер в очередной раз высказался о якобы "атаке Украины на южный газопровод", который поставляет газ в Венгрию. В этом контексте он подчеркнул необходимость укрепления энергетической безопасности страны и накопления резервов.

"Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ", — добавил он.

Напомним, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично координировал работу делегации, заехавшей в Украину из-за возобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Орбан по телефону давал указания венгерским чиновникам относительно дальнейших переговоров с украинской стороной.

Между тем стало известно, что на нефтепроводе "Дружба" в Бродах может быть 80% разрушений. Об этом заявил исследователь Олли Баллингер из центра передового пространственного анализа Университетского колледжа Лондона.

Ранее уже говорилось о том, что 27 января 2026 года ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине, во время которого, среди прочего, пострадала нефтеперекачивающая станция "Броды" рядом с одноименным населенным пунктом Львовской области.