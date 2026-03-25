Віктор Орбан перекриває газ для України. І це доволі критично, адже йдеться про 45% імпорту.

Україна втрачає 45% імпорту газу, якщо наміри прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити постачання газу підтримають в його країні. Як пояснила у коментарі Фокусу старша економістка ЦЕС Наталя Колесніченко, це доволі критичний обсяг, адже лише 2025 року через Угорщину зайшло 2.9 млрд м³ газу.

І хоча Україна може розглянути інші варіанти постачання, вони будуть щонайменше дорожчими.

Минулого року через угорський напрямок надійшло близько 2,9 млрд кубометрів газу — це приблизно 45% усього імпорту. У разі повної зупинки це, безумовно, відчутний обсяг

"Ці обсяги можна замістити імпортом через інші пропускні точки — насамперед Словаччину та Польщу, або Трансбалканський газовий коридор. Водночас транспортування газу через альтернативні точки може виявитися дорожчим, а також може потребувати укладання нових контрактів тощо", — зазначила Наталя Колесніченко.

Заяви Орбана пролунали на тлі напруженості навколо транзиту енергоресурсів РФ

Ультиматум Орбана щодо газу для України

Зазначимо, що про припинення постачання газу до України Віктор Орбан заявив сьогодні, 25 березня. За його словами, уряд Угорщини розгляне це питання на найближчому засіданні. Він також наголосив, що країна має намір зосередитися на накопиченні власних запасів газу.

"Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині", — заявив Орбан.

Попри гучні заяви Будапешта, повне припинення постачання газу через Угорщину буде доволі критичним для України, але із можливостями компенсувати ці обсяги за рахунок альтернативних маршрутів

Він вкотре звинуватив Україну у блокуванні транзиту російської нафти та фактично висунув ультиматум.

"Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини", — заявив він.

Також угорський прем’єр вкотре висловився про нібито "атаку України на південний газопровід", який постачає газ до Угорщини. У цьому контексті він підкреслив необхідність зміцнення енергетичної безпеки країни та накопичення резервів.

"Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ", — додав він.

Нагадаємо, днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що особисто координувати роботу делегації, що заїхала до України через відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Орбан телефоном давав вказівки угорським чиновникам щодо подальших переговорів з українською стороною.

Тим часом стало відомо, що на нафтопроді "Дружба" у Бродах може бути 80% руйнувань. Про це заявив дослідник Оллі Баллінгер з центру передового просторового аналізу Університетського коледжу Лондона.

Раніше вже йшлося про те, що 27 січня 2026 року ЗС РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні, під час якого, серед іншого, постраждала нафтоперекачувальна станція "Броди" поруч з одноіменним населеним пунктом Львівської області.